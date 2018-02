Prăjiturelele cu blat pufos și moț de cremă, așa-numitele cupcakes, au devenit de câțiva ani foarte populare datorită versatilității compoziției și mai ales a aspectului. Iată tot ce trebuie să știi despre cupcakes, din delicioasele povești aflate de la trei doamne pricepute la „prăjiturit“.

Nu știu despre tine, cel care citești acest articol, dar eu am dat cu ochii și cu papilele gustative de primul cupcake din viața mea abia în 2008, cu ocazia unei vizite peste Ocean, care a inclus o oprire la Magnolia Bakery, o micuță cofetărie devenită faimoasă după ce a apărut în „Sex and the City“, ca fiind locul de unde Carrie își cumpăra prăjiturele.

Acum rar mai vezi vreun candy-bar (alt concept de dată relativ recentă în România, dar care s-a „viralizat“ rapid) fără cupcakes, care, în ciuda simplității lor, continuă să fie niște dulciuri fascinante.

Pentru că am vrut să aflăm mai multe de­spre cum ne putem bucura de aceste prăjituri, am stat de vorbă cu trei specialiste în cupcakes: antreprenoarea Ioana Romanescu, cea care a construit brandul Cupcake Philosophy, bloggerul Marilena Banu, de la BrioseDeAcasa.ro, și cu Irina Apostol, proprietara afacerii Art Dessert. De la ele am aflat tot ce trebuie să știi despre cupcakes.

Ioana Romanescu, Cupcake Philosophy

După o perioadă dificilă pe plan personal, Ioana Romanescu a și-a dorit ca, pe lângă jobul de corporatistă, să aibă un magazin de cupcakes – ceva delicat și încântător, precum magazinașul canadian pe lângă care trecea adesea în perioada în care nu a locuit în țară. După cursuri urmate la Londra, ea a reușit să-și dezvolte propriile rețete și designuri, iar din 2014 a apărut Cupcake Philosophy. La trei ani de afacere dulce, Ioana se mândrește cu peste 80% clientelă fidelă, cu o mulțime de clienți care i-au devenit prieteni și are planuri solide de dezvoltare.

Cât de versatil este un cupcake

Prăjiturelele astea mici și gingașe, când le oferi, chiar aduc bucurie. Ce m-a atras pe mine de la bun început este că sunt extrem de versatile. Le poți folosi ca pe un mesaj.

Soțul meu și cu mine am avut mereu o relație în care ne-am exprimat foarte mult prin gesturi, prin felicitări. Iar prin cupcakes poți transmite atât de multe gânduri, sentimente, emoții… Asta fac și prin colecțiile pe care le creez – transmit mesaje.

Am colecții de cupcakes dedicate evenimentelor precum marile sărbători – Crăciun, Paște, Valentine’s, Ziua Copilului, Back to School, dar colecții speciale, axate pe gust sau pe design.

Ingrediente și echipamente de bucătărie

Partea de echipament e importantă. De exemplu, mixerul! În multe tutoriale îți arată să folosești fie tel manual, fie un mixer electric. Dar foarte importante sunt, de fapt, paletele. S-ar putea să fiu printre puținii sau chiar singura din România care folosește palete de silicon la bătut cu mixerul. Pe primul loc aș pune însă calitatea ingredientelor. Principiul este clar – „garbage in, garbage out“. Cu alte cuvinte, dacă folosești porcării, tot o porcărie o să obții. Iar ca să-ți iasă blatul acela superpufos, după care toată lumea e înnebunită, e important cum amesteci zahărul cu untul astfel încât să aerezi untul cât poți de mult. Timpul din cuptor – e important și el. Un cupcake nu trebuie să fie superuscat – dacă e așa, ori ai pus prea multă făină, ori ai pus bicarbonat, ori l-ai copt prea mult. Eu încurajez folosirea fructelor în blat – am multe variante cu curmale și nuci, cu măr și scorțișoară, cu pere și ciocolată, cu ananas și cu banane. Fructul îți dă umezeală în blat și, în plus, nu mai trebuie să pui zahăr.

Cât de dulce trebuie să fie un cupcake?

Cupcake-ul e o prăjitură consistentă. Are în jur de 70-80 de grame. Are compoziția din blat plus cremă. Sunt unii care pot mânca și cinci bucăți, dar rămâne o prăjitură „grea“. |n alte țări, cupcakes sunt foarte dulci. Rețeta de cremă, de frosting, este o rețetă care combină, pur și simplu, zahăr-pudră cu unt și cu un pic de lapte, ca să o faci un pic mai cremoasă. Mi-am dat seama că la noi n-ar mânca nimeni așa ceva, așa că am adaptat rețetele la gusturile de la noi și le-am adăugat multe fructe și ingrediente absolut naturale. Fiul meu, Patrick, mănâncă multe prăjituri de la noi, din laborator, și țin mult ca mâncarea să fie sănătoasă. Sunt adepta mâncării puține, dar de bună calitate. Sunt foarte atentă la ingrediente. De exemplu, folosesc unt franțuzesc și nu renunț la el, în ciuda prețului mare. La partea de torturi sau mousse-uri nu folo­sesc zahăr. Dacă trebuie, folosesc zahăr brun, dacă nu e neapărat necesar, las doar dulceața din ciocolată și din fructe. Ciocolata oricum e dulce, la ce-aș mai pune zahăr în plus? În ce privește frișca, folosesc doar naturală și atât.

Marilena Banu, Brioșe de acasă

A început proiectul briosedeacasa.ro în 2013, împreună cu soțul ei, ea fiind pasionată de gătit dulciuri, iar el, de fotografii (găsiți portofoliul lui de fotografie culinară aici). Momentan, gătitul brioșelor și blogul reprezintă un hobby și un mod de relaxare după serviciu, pe care însă intenționează să-l transforme într-o afacere.

Care e diferența între brioșe și cupcakes

Cupcakes sunt minitorturi care au la bază patru ingrediente: zahăr, ouă, unt și făină. Metoda folosită în prepararea lor se numește creaming și presupune mixarea untului cu zahăr până când acesta capătă o consistență cremoasă, ouăle adăugate având rolul de a omogeniza mai bine și de a da volum ameste-cului. Ingredientele uscate se amestecă separat și apoi se încorporează totul, formându-se astfel compoziția pentru cupcakes.

Pe de altă parte, muffins sau brioșele, pe românește, sunt miniprăjituri care au la bază ingrediente pentru chec, pandișpan sau alte blaturi pufoase, care nu implică obligatoriu ca ingredient principal untul. Tehnica presupune mai întâi mixarea ingredientelor lichide și apoi încorporarea celor solide.

Se pot face și brioșe sărate

Prima mea rețetă de brioșă-aperitiv a luat naștere dintr-un test cu un rezultat nespus de bun: am încercat rețeta de brioșe aperitiv cu ou și mozzarella, la care am adăugat legume de sezon. Ne-au plăcut atât de mult aceste brioșe, încât am repetat rețeta la fiecare eveniment sau atunci când aveam poftă de un mic răsfăț culinar, rapid. Un alt motiv pentru care îmi plac brioșele aperitiv l-am descoperit ceva mai târziu, odată cu venirea pe lume a fetiței mele, și constă în faptul că în acest tip de rețete poți adăuga multe vitamine și proteine benefice copiilor (sub formă de legume, respectiv carne slabă, brânzeturi etc.), iar ei le vor accepta mult mai ușor așa.

Cum obții brioșe mari și pufoase

Factorii care ajută brioșele să crească mari și pufoase sunt: utilizarea ingredientelor de bună calitate, respectarea cantităților exacte din rețete, utilizarea formelor de copt adecvate și respectarea temperaturilor de coacere indicate.

Irina Apostol, Art Dessert

Irina Apostol este Master Cake Decorator, Senior Trainer și Owner al afacerii Art Dessert. Are peste 15 ani de experiență ca decorator și cofetar. Urmând o tradiție de familie, a desăvârșit pasiunea pentru dulciurile tradiționale, transformându-le în adevărate minuni atât prin compoziție, cât și prin aspect.

Secretul unui candy-bar reușit

Totul constă în unitate și diversificare. Alegerea unei palete de culori în ton cu restul aranjamentelor petrecerii este esențială. Dacă pentru un botez de băiețel cel mai des alegem albastru, pentru o nuntă putem alege culorile aranjamentelor florale, ale îmbrăcămintei scaunelor ori chiar culorile preferate ale mirilor. La fel ca și în cazul alegerii paletei de culori, accesorizarea colțului dulce este un pas care nu trebuie sărit. Fața de masă, recipientele de stocare a dulciurilor, dar și mici accesorii: baloane, confetti, punguțe pentru transportul dulciurilor, toate acestea transformă candy-barul în punctul forte al unei petreceri. Dulciurile pot avea parte de aranjamente speciale, etichete cu datele petrecerii, fundițe, cartonașe printabile cu bancuri ori răvașe.

Cupcakes în loc de tort de nuntă

Am făcut și câteva torturi din cupcakes, însă în ultima perioadă a devenit foarte popular tortul de tip monoporții. Este o variantă foarte elegantă și spectaculoasă pentru desertul de nuntă. Iar față de cupcakes, acesta vine într-o gamă mult mai diversificată de arome, fiind o alegere excelentă până și pentru cele mai pretențioase persoane.

Ce sunt cake-pops?

Cake-pops au devenit o adevărată revelație în ultima perioadă și asta pentru că, pe lângă aspectul excepțional, sunt și extrem de delicioase. |n interior au compoziție de blat de tort, deci, dacă aveți o compoziție preferată, poate deveni foarte simplu baza cake-pops-urilor. De asemenea, compoziții de ciocolată neagră, albă sau cu lapte pot fi o alegere inspirată. Ca aspect, sunt căutate de la cele clasice până la cele în formă de flori sau animale.

