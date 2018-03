Tibi Uşeriu a câştigat pentru a treia oară consecutiv maratonul 6633-Arctic Ultra

Tibi Ușeriu a câştigat pentru a treia oară consecutiv maratonul Arctic Ultra 6633, cel mai greu maraton din lume, care se desfăşoară dincolo de Cercul Polar, în Canada.

Maratonistul Tibi Uşeriu a trecut primul linia de sosire după ce a mers pe jos 618 kilometri în condiții de viscol. Cu toate că inițial erau patru români înscriși în cursă, trei dintre aceștia au abandonat concursul după prima zi a competiției. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, însă a continuat și a mers până la final, preluând conducerea încă de la început. Competiția a luat startul pe data de 9 martie și s-a încheiat în această dimineață, când românul nostru a fluturat cu mândrie steagul României la linia de finish: “Am terminat! Măi am intrat într-o furtună, patru ore, vai de capu’ meu! O fost cât pe ce să mă scoată ăştia! Deci o fost ceva… vai de capu’ meu! La mişto… o fost cireaşa de pe tort! Mă bucur c-am terminat-o. Îi mult, mult mai grea decât ce-o fost înainte. Deci, ultima parte, asta de 160 de kilometri, îi numai urcări şi coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri de ice-road, ceea ce m-o mâncat. Dar aşa, per total, e mult, mult mai grea decât ce-o fost în anii trecuţi. Dar na, de asta am venit: să o termin, şi mă bucur şi că am câştigat-o. Mulţumesc celor care m-or urmărit, vouă că mă suportaţi, sponsorilor care m-au ajutat şi mă ajută în continuare, şi să ne vedem cu bine, acasă! Cu drag!” – a declarat Tibi Ușeriu conform Mediafax.

Aceasta a fost a X-a ediţie a maratonului arctic – 6633 Arctic Ultra și a fost una aniversară, organizatorii pregătind un traseu nou, mai lung cu 57 de kilometri decât în anii trecuți. O altă noutate a fost faptul că traseul a inclus parcurgerea unei porţiuni de 280 de kilometri pe Ice Road, un fluviu îngheţat, unde temperaturile sunt extreme, notează Mediafax.

Sursă foto: Facebook