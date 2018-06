Susan Sarandon a fost arestată. Care este motivul

Susan Sarandon a fost arestată. Motivul pentru care celebra actriță a ajuns în arest este legat de Donald Trump.

Faimoasa actrița americană Susan Sarandon, în vârstă de 71 de ani, câștigătoare a premiului Oscar, este cunoscută și pentru activismul social și politic. Aceasta a participa, alături de alte sute de femei, la un protest desfășurat la Washington, împotriva politicii în domeniul imigraţiei instituită de Donald Trump, organizat de Marşul Femeilor (Women’s March) şi de Centrul pentru democraţie populară (Center for Popular Democracy).

Aflate într-o clădire la Departamentul de Justiţie din Senat, protestatarele au avut pancarte cu mesaje care cereau închiderea lagărelor pentru imigranţi și au scandat “Ne pasă”, făcând referire la mesajul de pe jacheta purtată de Melania Trump când a vizitat un centru pentru copiii de imigranţi în Texas. De asemenea, ele au mai strigat “Ce vrem? Familii libere!” şi “Aşa arată democraţia”.

630 women in foil blankets are being arrested in Hart Office building now as they chant “Abolish ICE” and demand an end to family detention. #WOMENDISOBEY pic.twitter.com/k3J1lmqIPA

— Women’s March (@womensmarch) 28 iunie 2018