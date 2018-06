Ce a declarat Keanu Reeves despre Ana Ularu

Ana Ularu este una dintre actrițele din România care se bucură de un succes răsunător peste hotare. Ana Ularu și Keanu Reeves sunt protagoniștii thrillerului romantic Siberia, film care va avea premiera americană pe 13 iulie 2018.

Siberia spune povestea lui Lucas, personaj interpretat de Keanu Reeves, un comerciant american de diamante, sosit în Siberia pentru a-și căuta prietenul dispărut în mod misterios. Aici se îndrăgostește de Katya, personaj interpretatde Ana Ularu, proprietara unei cafenele. Pasiunea și iubirea dintre ei devin din ce în ce mai intense, pe măsură ce lucrurile din lumea înșelătoare a comerțului cu diamante se complică, iar cei doi caută cu disperare o cale de scăpare dintr-o lume fără ieșire.

Un prim cadru din film a apărut deja în media internațională și reprezintă o scenă între cei doi actori principali, mai exact momentul în care Katya începe să bănuiască faptul că Lucas are probleme în afacerea cu diamante pentru care a venit în Siberia.

Keanu Reeves i-a apreciat calitățile actoricești ale Anei: „Este atât de curajoasă, inima ei, spiritul și meșteșugul ei, în sine – este o actriță cu foarte multă experiență“ – a declarat celebrul actor despre Ana Ularu.

„Nu poți juca acest rol decât dacă ai un caracter foarte puternic, iar Ana este o forță“, spune Gabriela Bacher, unul dintre producătorii filmului. „I-a dat personajului său exact ce speram“. Regizorul Matthew Ross adaugă: „Ana a adus acestui proiect o pasiune și o energie absolută și foarte puternică. A lucra cu ea este o experiență de vis“.

Alături de Keanu Reeves (franciza John Wick; trilogia The Matrix; Speed; Something’s Gotta Give) și Ana Ularu (Inferno; serialul NBC Emerald City; Serena; Periferic), din distribuția Siberia fac parte Pasha D. Lychnikoff (Shameless, Ray Donovan, NCIS Los Angeles, The Big Bang Theory, Deadwood), Dmitry Chepovetsky, James Gracie, Eugene Lipinski, Rafael Petardi, Veronica Ferres și Molly Ringwald (King Cobra, Riverdale, serialul Netflix The Kissing Booth). Filmul este regizat de Matthew Ross (Frank & Lola), pe baza scenariului scris de Scott B. Smith, scenarist nominalizat la Oscar, după o poveste scrisă de el și de Stephen Hamel. Filmările pentru Siberia au avut loc în Winnipeg, Canada și în Sankt Petersburg, Rusia.

Sursă foto: PR