Smiley, intervievat de 3 fetițe la Big Little Festival. Cum s-a distrat artistul alături de fiica sa la eveniment: „Tobogane, tiribombă”

Smiley a cântat și s-a distrat la Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor! Artistul a participat atât ca invitat pe scenă, cât și ca părinte care a venit să-și distreze copilul, în cadrul evenimentului. Mai mult, a avut parte și de o surpriză!

Smiley, intervievat de 3 fetițe la Big Little Festival

În exclusivitate pentru Libertatea, partener strategic al Big Little Festival, Smiley a fost intervievat de 3 fetițe, care l-au întrebat, printre altele, cum s-a distrat el la festival. „Am fost la tobogane, la tiribombe și atât am apucat”, a spus Smiley în fața camerei de filmat.

Dar pentru că reporterițele speciale Libertatea au vrut să afle și mai mult de-atât, l-au întrebat pe artist și care a fost prima lui experiență cu muzica live. „Cred că la primul concert am fost la Holograf. Era mama fan și am devenit și eu după aia”, a dezvăluit cântărețul.

Smiley, dezvăluiri despre relația lui cu Josephine, la Big Little Festival

Discuția a trecut apoi pe latura de părinte: este sau nu artistul un tată strict?

„Spune-ne dacă ești un tată strict sau fiica ta reușește să te convingă rapid și să îi faci pe plac. Dacă da, ne spui, te rog, câteva dintre tehnicile ei?”, au întrebat cele mici.

Smiley a răspuns cu zâmbetul pe buze: „De ce? Vreți să le învățați și voi? Eu cred că deja le știți. Nu sunt tată strict, deocamdată fiica mea are doar patru ani și jumătate și face cam ce vrea ea cu mine. Dar nu tot ce vrea ea. Are tehnici subtile: «Vino, tati, să îți zic ceva la ureche. Dar îmi spui da, da?» sau «Hai să ne jucăm ceva». Mă ia de mână, îmi spune: «Tati, te iubesc. Hai să facem ceva împreună».”

