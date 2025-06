Libertatea, parte din programul internațional GNI + Financial Times, pentru dezvoltarea audienței digitale

Echipa Libertatea este onorată să anunțe participarea în cadrul programului Google News Initiative (GNI) + Financial Times: Audience Development Accelerator, o inițiativă globală care reunește unele dintre cele mai influente branduri media din lume, precum The Guardian, Telegraaf Media Groep, Le Monde și El País.

Acest program este dezvoltat de Google News Initiative, împreună cu echipa de consultanță a Financial Times Strategies, și își propune să sprijine redacțiile în înțelegerea și dezvoltarea audienței digitale, prin metode editoriale, tehnologice și de strategie de conținut.

„Faptul că Libertatea a fost selectată pentru a participa, alături de branduri internaționale de prestigiu, este o recunoaștere a eforturilor noastre constante de a livra conținut jurnalistic de calitate și de a rămâne conectați la nevoile publicului”, spune Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media.

„Participarea Libertatea în programul Google News Initiative trebuie inteleasa ca oportunitatea de a explora formate jurnalistice noi, a testa idei de produs și a accesa resurse valoroase de învățare. Ne bucurăm să facem parte din această comunitate internațională de inovație în media, și să dezvoltăm soluții care aduc extra beneficii, cititorilor noștri” – Narcis Anton, Digital & Content Distribution Manager la Ringier Romania Media.

Pe durata programului, redacția Libertatea va beneficia de traininguri personalizate, mentorat și acces la bune practici globale, în domeniul dezvoltării audienței.

„Transformarea digitală, prin care jurnaliștii Libertatea au trecut în ultimul an, a ajuns la un nou capitol extrem de important. Proiectul Google News Initiative vine cu o șansă extraordinară pentru echipa noastră: vom învăța împreună să ne adresăm unui nou public, să comunicăm pe înțelesul noilor generații, bazându-ne deopotriva pe experiența jurnalismului clasic, dar și pe puterea inteligenței artificiale” – Alin Tarnovschi, Digital Lead Editor.

Obiectivul final este acela de a înțelege mai profund comportamentele cititorilor și de a crea conținut relevant, care să consolideze relația cu publicul.

„Accesul la expertiza internațională oferită de acest program ne va ajuta să înțelegem și mai bine comportamentul digital al audienței noastre. Este o ocazie extrem de valoroasă de a testa noi abordări bazate pe insight-uri reale, cu scopul de a continua construirea unei relații durabile cu cititorii noștri”, spune Mihai Badea, Data Director la Ringier Romania Media.

„Participarea Libertatea la programul GNI + Financial Time, subliniază, o dată in plus, orientarea Grupului Ringier către dezvoltarea unui conținut de calitate, bazat pe înțelegerea profundă a preferințelor cititorilor noștri. Acest lucru, în prezentul în care trăim, nu poate fi realizat fără adoptarea unor soluții tehnologice moderne, care utilizează atât inteligența artificială, cât și expertiza specialistilor în domeniu”, adaugă Dragoș Dionisie, CIO al Ringier Romania.

Participarea Libertatea la Acceleratorul GNI + FT vine într-un moment în care media au nevoie, mai mult ca oricând, de instrumente concrete pentru a-și adapta misiunea jurnalistică la noile realități digitale.

Programul se desfășoară în perioada iunie-noiembrie, 2025, cu implicarea directă a echipelor redacționale, a specialiștilor în produs digital și a experților în audiență.

