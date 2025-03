Laura Vicol, la spital după ce a ieșit din arest: „Au vrut să mă opereze”. Cu ce s-a confruntat avocata în închisoare

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți în luna februarie în dosarul Nordis. Deși Curtea de Apel a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis ca aceștia să fie eliberați. Avocata a scăpat fără nicio măsură suplimentară, în timp ce soțul ei, directorul Nordis, se află sub control judiciar. Acum Laura Vicol a vorbit, în podcastul lui Bursucu, despre momentul în care a fost arestată în fața copiilor ei, dar și despre ceea ce i s-a întâmplat după ce a ieșit din închisoare.

Laura Vicol, despre momentul în care a fost arestată

Laura Vicol a fost invitată în podcastul realizat de Bursucu, unde a dezvăluit că în momentul arestului i-a fost foarte greu să gestioneze separarea de cei doi copii ai săi. Avocata a explicat că a reușit să treacă peste acele momente deoarece are convingerea că totul se întâmplă cu un scop.

„Eu nu sunt o plângăcioasă, sunt o luptătoare. Și nu sunt o victimă niciodată”, i-a spus avocata lui Bursucu.

Totodată, aceasta a precizat că și-a dat seama care a fost misiunea ei în arestul central. Avocata a împărțit celula cu alte patru femei și, după eliberare, a decis să le reprezinte pro bono pe două dintre acestea.

„Am citit în fiecare seară Paraclisul Maicii Domnului, dar și alte rugăciuni. Este o lecție pe care am primit-o și mi-am dat seama că am avut o misiune: să apăr două tinere, bolnave amândouă de cancer, diagnostic pe care l-au primit în incinta arestului. Le reprezint acum pro bono și pe una am scăpat-o de arestul central”, a povestit Laura Vicol.

Ce li s-a spus copiilor avocatei când a fost arestată

Laura Vicol a petrecut 10 zile în arest, timp în care mama ei le-a spus celor doi băieți ai avocatei că părinții lor se află în delegație.

„Cele 10 zile care m-au ținut departe de copii au fost groaznice, în rest am putut gestiona totul. Am stat fără mâncare 2 zile. Eu sunt claustrofobă, a fost cumplit să intru într-un duș unde nu aveam loc. Dar asta nu era nimic. Ceea ce era cu adevărat cumplit era dorul de copii, asta m-a omorât”, a subliniat ea.

„E cumplit pentru o mamă să treacă prin așa ceva. Așa cum am luptat cu un sistem atâția ani, o fac în continuare. Când ești nevinovat, altfel accepți situațiile în care ești pus. Sistemul a pedepsit foarte mulți nevinovați care nu au avut norocul meu. Eu consider că e noroc de la Dumnezeu. Cea mai mare greșeală a mea a fost să intru în politică. Câștigam mult mai bine în avocatură”, a mai spus avocata.

Mai mult, Laura Vicol a dezvăluit că în momentul în care au venit mascații să o ridice, le-a spus copiilor săi că sunt ninja.

„Ăstuia mic i-am zis că au venit ninja în casă. N-a scos unul un sunet în dimineața aia, deși ei sunt gălăgioși de altfel. Cel mic s-a dus la un mascat: „Tu ești ninja? Ce faci aici?” I-a răspuns: „Am venit să văd dacă lucrurile sunt ok aici și dacă tu ești în siguranță”. Eu nu am ce să reproșez nimănui”, a completat ea.

Laura Vicol a ajuns la spital după ce a ieșit din arest

Laura Vicol a povestit că, la o zi după ce a ieșit din arest s-a simțit foarte rău, însă pentru a nu-și speria copiii a ales să nu meargă la medic. În cele din urmă, ea a ajuns la spital, unde medicii ar fi vrut să o supună unei intervenții chirurgicale.

„Eu am ieșit vineri din arest, sâmbătă mi-a fost foarte rău, dar nu am vrut să chem salvarea că nu voiam să mă mai văd la știri”, a dezvăluit avocata.

„Duminică, însă, am fost la spital, m-au internat, au vrut să mă opereze. Vorbeam cu cel mic din spital pe video și îmi zicea: arată-mi fluturașul (n.r. branula), arată-mi patul – are deja chestia asta de abandon. Eu, de când am venit de la „cofetărie” (închisoare), el doarme numai cu mine”, a mai zis Laura Vicol la „Un podcast mișto”.

Acum, avocata spune că va trebui să meargă cu copiii săi la terapie pentru a trata teama de abandon cu care aceștia s-ar confrunta.

Sursă foto: Captură video, Instagram

