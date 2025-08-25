Fotbalistul Marcos Olmedo a murit la 26 de ani într-un accident rutier

Fotbalul ecuadorian este în doliu după moartea tragică a lui Marcos Olmedo, jucător al echipei Mushuc Runa, care și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut în provincia Esmeraldas, aflată la granița de nord cu Columbia.

Marcos Olmedo a murit la 26 de ani

Olmedo, mijlocaș în vârstă de 26 de ani, a decedat duminică în urma coliziunii dintre două vehicule în localitatea Quinindé, conform informațiilor furnizate de serviciul ECU-911. În accident au murit și alți doi bărbați, cu vârste între 30 și 34 de ani, notează presa internațională.

Clubul Mushuc Runa a transmis un mesaj emoționant pe contul oficial de X:

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a dragului nostru jucător Marcos Olmedo. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați în aceste momente de tristețe. Odihnește-te în pace, Marcos.”

Federația Ecuatoriană de Fotbal (FEF) și-a exprimat, de asemenea, regretul, amintind că Olmedo a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi precum Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito și El Nacional — echipă alături de care a câștigat Copa Ecuador în 2024.

„Transmitem condoleanțe sincere familiei, colegilor de echipă și tuturor celor din cadrul clubului Mushuc Runa, precum și întregii comunități fotbalistice din Ecuador,” a adăugat FEF.

Marcos Olmedo a adus un plus de valoare echipei sale

După succesul din Copa Ecuador, Olmedo s-a alăturat în acest an echipei Mushuc Runa, contribuind la parcursul remarcabil din grupele Copa Sudamericana, unde formația sa s-a clasat pe primul loc.

Miguel Ángel Loor, președintele Ligii Profesioniste (LigaPro), a transmis:

„O tristețe imensă. Condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor lui Marcos Olmedo. Odihnește-te în pace.”

Cluburi importante din Ecuador — Barcelona, Independiente del Valle, El Nacional, Aucas și Liga de Quito — au transmis mesaje de solidaritate. El Nacional a adus un omagiu special: „Astăzi ne luăm rămas bun, cu durere în suflet, de la un luptător care a scris istorie și ne-a readus gloria după 18 ani de așteptare.”

Autoritățile locale continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Între timp, întreaga comunitate fotbalistică din Ecuador își exprimă recunoștința față de un jucător talentat, care avea un viitor promițător în față.

Foto – Captură Youtube

