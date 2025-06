Femeie din Bacău, răpită din fața casei și terorizată timp de 34 de ore. Agresorul, condamnat la 11 ani de închisoare

O femeie din satul Bijghir, județul Bacău, a fost răpită și terorizată timp de 34 de ore. Nu poliția a fost cea care a salvat-o, ci ea singură a reușit să scape, după două zile de teroare, după ce a reușit să își dezlege bucățile de pânză cu care fusese legată, într-o pădure.

Femeia, urmărită și răpită în miezul nopții

Pe 21 august 2024, Ana a plecat spre serviciu la ora 3:40, la fel ca în fiecare zi. Aceasta se îndrepta spre stația de autobuz pentru a merge la serviciu, în Bacău, când a auzit zgomotul unor pași în spatele ei. Imediat și-a dat seama că este urmărită de către fostul ei iubit, Ciprian Claudiu Cadăr, în vârstă de 42 de ani.

Relația lor începuse în vara anului 2023, când s-au mutat împreună în Bacău. Apoi, el a dus-o în Franța, unde lucra cu o firmă de alpinism utilitar care se ocupa de „curățarea clădirilor”. De fapt, acesta avea o ocupație cu totul diferită, fiind mai târziu condamnat pentru mai multe furturi, după ce poliția din Bordeaux a destructurat banda de hoți pe care el o coordona, notează Libertatea.

Potrivit presei franceze, românii spărgeau vitrinele cu capace de canal şi furau din magazine, dar şi că au lăsat mai multe stadioane în beznă, după ce au sustras cablurile electrice, pentru cupru.

La începutul anului trecut, relația dintre Ana și Cirprian Cadăr s-a deteriorat, iar în luna martie ea a decis să pună punct și a revenit în țară. Atunci s-a mutat la mama ei, în Bijghir, la 10 km de Bacău, dorindu-și un nou început.

La cinci luni de la despărțire, Ana a descoperit că este urmărită de fostul iubit. El a vrut să stea de vorbă, dar Ana a refuzat, moment în care supărat, bărbatul a lovit-o și a pus-o în genunchi. În acel moment, a luat-o cu mâinile de gât, a mai lovit-o o dată peste față și i-a spus scurt „Vino, fă, cu mine, că te omor!”

Neavând cum să ceară ajutor, fiind în toiul nopții, Ana l-a urmat spre pădurea Buhoci de lângă sat.

Fiica Anei a primit un mesaj de adio

xAna era mama unei fete, Raluca, pe care a crescut-o singură. În drum spre pădure, Cadăr i-a luat telefonul Anei și a început să îi verifica pagina de Facebook. Ultimul mesaj primit de femeie era de la fiica ei, de care era foarte apropiată. La ora 3:49 dimineața, adolescenta îi urase mamei sale „bună dimineața”. Din greșeală, bărbatul a apăsat cu degetul pe un emoji, la oar 4:05, fata a primit un „like” ca răspuns la mesajul ei. Acesta a fost primul semn că era ceva în negerulă.

Apoi, bărbatul a rupt telefonul Anei și l-a aruncat pe câmp. Femeia l-a rugat să o lase să îi dea un mesaj fiicei sale. Deși la început a refuzat, temându-se că Raluca ar putea anunța poliția, în cele din urmă a acceptat. La 4:18 dimineața, Raluca a fost apelată de mama ei, de pe contul de Facebook al lui Claudiu Cadăr. Nu a răspuns și i-a trimis rapid un mesaj mamei sale: „De ce mă sună Claudiu la ora asta pe mine?!”.

Cum femeia nu a răspuns, ea a decis să o sune, dar telefonul nu mai era funcțional.

Nervos că Raluca nu i-a răspuns, Cadăr i-a trimis un mesaj de pe telefonul lui, părând a fi din partea mamei ei: „Să ai grijă de tine, te iubesc, și să nu uiți că am fost cea mai bună mamă pentru tine. Te iubesc”.

După ce a văzut mesajul de adio, fata l-a sunat pe Claudiu, dar acesta nu a mai răspuns întrucât își rupsese și el telefonul și l-a aruncat.

Îngrijorată peste măsură, Raluca a mers la Postul de Poliție din comuna Buhoci, cerând ajutorul.

Ana, violată de mai multe ori

Claudiu Cadăr a dus-o pe Ana în mijlocul pădurii. Pe drum, acesta mai bea câte o gură de alcool și o obliga și pe Ana să bea. Când Ana l-a rugat să facă o pauză, bărbatul a rupt o creangă de copac și a lvoit-o cu putere pe spate. O săptămână mai târziu, legiştii au găsit pe trupul victimei mai multe vânătăi provocate de loviturile acelui băţ.

Aflat în arest, Claudiu Cadăr și-a sunat un prieten și i-a spus că este nevinovat.

„I-am dat doar cu un băț la fund, un pic, că mergea încet. (…) Îți bați femeia și te duce la… Din câte am înțeles, poa să-și retragă plângerea oricând și nu-i belea”, i-a spus bărbatul prietenului său.

După ce a trecut prin mai multe închisori, Cadăr învățase că dacă o va „convinge” pe Ana să își retragă plângerea, el nu va mai răspunde penal în cazul lovirilor, dar și în cel al infracțiunii de viol.

După șase ore de mers prin pădure, el a decis să o violeze pe Ana anal.

„După actul sexual anal, m-a forțat de mai multe ori să întrețin și acte sexuale orale cu el. N-am putut să mă împotrivesc, pentru că se făcea că mă loveşte şi îmi spunea «o să înveți să zici și da, nu doar să mă refuzi»”, le-a povestit femeia anchetatorilor.

Ana a încercat să ceară ajutorul Poliției

Aproape de prânz, cei doi au ieșit din pădure, în satul Buhoci, la 5 km de Bijghir. În imaginile de pe camerele de supraveghere montate pe o casă de lângă lizieră apar cei doi, mergând pe stradă, iar Cadăr ține în mână un băț gros.

El a dus-o apoi pe Ana la magazinul din sat, iar pe drum s-au întâlnit cu doi bărbați care lucrau la șanțuri și o cunoșteau. Însa ea nu a putut să ceară ajutorul „pentru că el era mereu în spatele meu, mă amenința și-mi zicea să nu atrag atenția asupra mea”.

După ce au plecat de la magazin, Ana și Cadăr s-au dus la un bar din sat, apoi la un alt magazin din centru. La ieșire, a rugat un bărbat să sune după un taxi. În timp ce așteptau, Cadăr a văzut o mașină a Poliției pe drum. Atunci i-a zis Anei că dacă vin la el, o va lua și va fugi.

Însă poliția trecut mai departe pentru că nimeni nu o căuta pe Ana, femeia răpită din satul vecin.

Au mers cu taxiul până în Bacău, unde au intrat într-o sală de jocuri din zona Pieței Centrale. Era ora 13:35, iar bărbatul care părea că îi cunoaște pe toți cei de pe acolo, întreba de numărul de telefon al unui prieten.

Aflată la sala de jocuri, Ana a încercat să le atragă atenția celor din jur, „printr-un gest de mișcare a degetelor de la mâna aflată pe tejghea”, notează procurorii, în rechizitoriu.

Era semnul internațional de ajutor, „Help me” (Ajută-mă): mai întâi, palma e deschisă, cu degetul mare îndoit spre interiorul ei, apoi celelalte degete sunt strânse peste degetul mare, formând un pumn. Semnul a fost creat de organizația „Women’s Funding Network” în pandemie, din cauza creșterii numărului cazurilor de violență domestică.

Dar nimeni nu a știut să traducă semnificația pumnului strâns al Anei. Singurul îngrijorat de mișcarea degetelor ei a fost Cadăr, care a scos-o rapid din sală.

Un singur agent a încercat să rezolve cazul

Bărbatul a căutat în continuare numărul amicului său, astfel că a dus-o pe Ana la un amanet, iar apoi la o altă sală de jocuri. Între timp, el a reușit să îl contacteze pe prietenul său, iar în jurul orei 14:50, el și Ana au mers la o terasă. La scurt timp, la masa ,lor a apărut și bărbatul mult căutat.

Chemat mai târziu la audieri, bărbatul a declarat că în dimineaţa acelei zile fusese contactat de un polițist de la Postul din Buhoci care l-a întrebat dacă știe unde e Cadăr. După ce Raluca reclamase dispariţia mamei sale, acel agent era singurul care âncerca să rezolve cazul.

După câteva ore, acesta l-a informat pe Cadăr că este căutat de poliție, moment în care Cadăr l-a pus să o sune pe fiica Anei și să-i spună că mama ei este cu el în Bacău, dar că vor reveni spre seară în Bijghir.

Încercând să o liniștească pe Raluca, el a pus-s apoi pe Ana să vorbească cu fiica sa și să îi spună să anunțe la serviciu „că nu vin azi, dar mâine vin sigur”.

Aflați la terasă, Ana i-a povestit bărbatului că a fost luată de Cadăr de acasă, obligată să meargă în pădure, prin spini, și că-l roagă pe el să o ducă înapoi. Auzind-o, Cadăr i-a retezat-o scurt: „Mergem împreună!”.

„Nu înțelege că nu mai vreau să fiu cu el!”, i s-a plâns Ana amicului care, ulterior, le-a declarat anchetatorilor că femeia „nu era veselă, iar pe picioare avea 2-3 zgârieturi”.

Cadăr i-a zis prietenului său că vrea să plece cu Ana în străinătate, „să muncim împreună, să stăm împreună și să fie bine, însă ea nu vrea şi zice că «dragoste cu forța nu se poate»”.

După o oră, toți trei au părăsit terasa.

Ana a reușit să vorbească cu fiica ei la telefon

După ce au plecat de la terasă, Ana și Cadăr au mers în Parcul Trandafirilor, de unde au luat un taxi spre gară. Aici, au intrat într-un fast-food, unde au mâncat, iar înainte de a pleca, Cadăr a învelit un cuțit într-un șervețel și l-a pus în buzunarul de pantaloni. Secvenţa a fost înregistrată de camerele video din local. Ana l-a văzut şi ea. Şi-atunci, speriată, l-a întrebat ce vrea să facă cu acel cuțit, iar el i-a zis: „stai liniștită, că-mi trebuie mie”.

La ora 16.41, cei doi au ieşit din fast-food şi au mers spre gara din Bacău. Când au trecut prin faţa ei, femeia l-a rugat pe Cadăr, iar el a fost de acord, să o lase să-şi sune fiica. A rugat un trecător să-i împrumute telefonul, a format numărul şi, după ce Raluca i-a răspuns, i-a zis ce-i ceruse Cadăr: „Sunt bine. Sunt la Constanța”.

Fiica ei a rugat-o să se întoarcă acasă, dar Ana i-a spus că nu poate și i-a cerut să anunțe la serviciu că nu mai poate ajunge. „Mi-am dat seama că ceva e în neregulă cu ea, pentru că-i tremura foarte tare vocea. Şi-atunci, am întrebat-o: «Eşti în Bacău?», şi mama a spus da. Apoi am întrebat-o «Eşti în Constanța?», şi mi-a răspuns din nou da”.

Mai târziu, cei doi au luat din nou un taxi care i-a dus la o pensiune de la marginea orașului.

Cum era aglomerat, Cadăr i-a cerut taximetristului să meargă mai departe, la o pensiune din comuna Hemeiuş, aflată la 10 km de Bacău. Aici, el a arătat la recepţie paşaportul şi, după ce a achitat camera, au intrat înăuntru, iar el a făcut duș. Ana n-avea cum să fugă pentru că, spune ea, „îmi cerea să merg cu el inclusiv la toaletă”.

Când el a coborât să ia ceva d emâncare, a încuiat-o pe Ana în cameră. Când s-a întors, el a rugat-o pe Ana să-l sărute, să-l ierte pentru tot și să întrețină cu el un ultim raport sexual. Iar femeia a acceptat, crezând că astfel „el se va linişti”. Apoi, spune Ana, au stat de vorbă, şi atunci i s-a părut că el înțelesese că nu mai există altă cale decât despărţirea.

După ce bărbatul a adormit, Ana a vrut să fugă, dar ușa era încuiată, iar cheia în buzunarul lui. În jurul orei 2:00, Cadăr s-a trezit.

După alte trei ore, cei doi au plecat de la pensiune și au ajuns, cu o mașină de ocazie, la intrarea în Bacău. De acolo, au mers pe jos cinci minute, până în faţa mall-ului, de unde au luat un taxi care i-a dus la un hotel din centru. Aici, au urcat într-o cameră de la etajul 3, de unde Cadăr a luat o valiză şi o husă albă pentru pilotă, tip plic, apoi au coborât și el a predat cheia.

Răpitorul se întoarce cu victima în pădure

Au mers prin centrul oraşului, iar în spatele Casei de Cultură, bărbatul a aruncat într-o pubelă hainele din valiza pe care a lăsat-o tot acolo. Pe urmă, de la un amanet din zonă, Cadăr şi-a cumpărat un telefon și două cartele.

S-au aşezat la o terasă din apropiere, a băgat o cartelă în telefon şi a pus-o pe Ana să-şi sune fiica şi s-o întrebe „dacă a declarat ceva la poliție”. Femeia s-a conformat. I-a spus Ralucăi că „treaba s-a lămurit” cu Cadăr și i-a cerut să vină după ea, în Bacău, dar n-a reușit să-i indice locul exact, pentru că el nu i-a dat voie. Raluca le-a declarat anchetatorilor că atunci când mama ei i-a zis „doar știi că n-am plecat de bună v….”, convorbirea s-a întrerupt.

La ora 09:30 dimineața, Ana și Cadăr au unrcat într-un taxi care i-a dus până în comuna Secuieni, iar pe drum, au trecut şi pe lângă Bijghir, satul din care femeia fusese răpită cu o zi în urmă. La rugămintea ei, Cadăr a sunat-o pe Raluca şi i-a transmis să nu plece în Bacău, după mama ei, că „o aduc eu, într-o oră-două, după ce termin de băut cafeaua”. Iar când Ana a strigat că nu e adevărat ce spune, Cadăr a închis telefonul.

În Secuieni, Ana și Cadăr au mers la un magazin din sat. Ana a vrut să o sune iar pe fiica ei, dar el s-a enervat și a tras-o cu forța după el. Pe drum, bărbatul a scos cuțitul furat și l-a îndreptat către Ana, ordonându-i: „Mergi!”. Era drumul spre pădurea unde ea fusese violată cu o zi înainte.

Cum a reușit Ana să scape

Înainte de a intra în pădure, Cadăr a scos cartela din telefon și a băgat-o în buzunar. Pe drumul din pădure, pe lângă ei a trecut o dubă albă, şi-atunci, Cadăr a tras-o lângă el, zicând să nu facă niciun gest, după care și-au continuat drumul. Când au ajuns într-un luminiș, el a scos cearșaful furat de la hotel şi nervos, l-a tăiat fâşii. Cu ele, a legat-o pe Ana de mâini și de picioare, apoi a anunţat-o că el vrea să se spânzure și, curând, a adormit.

După ce s-a asigurat că doarme cu adevărat, femeia și-a deznodat, cu dinții, legătura de la mâini, iar apoi și-a dezlegat picioarele și a fugit prin pădure până a ajuns în capătul satului Bijghir. A intrat în prima curte, unde s-a așezat pe o bancă. „Era miezul zilei când am găsit-o”, a declarat proprietara casei, în anchetă.

„O ştiam, suntem din acelaşi sat, iar fetele noastre sunt bune prietene. Nu arăta bine, era roșie la față și avea frunze uscate și paie pe haine. Mi-a cerut s-o ascund și să-i dau apă. Am văzut că are pe picioare urme de tăieturi de la iarbă şi i-am adus un lighean cu apă rece, în care să stea cu picioarele”, a povestit femeia care a găsit-o pe Ana în curtea ei.

Atunci, Ana a rugat-o să îi împrumute telefonul să o sune pe Raluca, căreia i-a săus unde e. Apoi, au intrat în casă și au încuiat ușile. Ana a început să-i povestească ce a pățit, cum a fost răpită şi pe unde a fost dusă. I-a spus că a fost bătută de Cadăr şi i-a arătat vânătăile, dându-i de înțeles că a fost şi violată.

În timp ce îi povestea vecinei sale prin ce a trecut, Cadăr a început să strige în fațșa casei: „Ieși afară, fă!…”.

Femeile s-au încuiat în baie și au sunat la poliție. Însă până să ajungă autoritățile, Cadăr plecase.

Trei zile mai târziu, bărbatul a fost găsit și reținut. De atunci, el se află în arest preventiv. În octombrie anul trecut, Cadăr a fost trimis în judecată pentru lipsire de libertate în mod ilegal, viol şi lovire sau alte violenţe.

Bărbatul a cerut achitarea

Cadăr și-a prevalat dreptul la tăcere și nu a dat nicio declarație, nici în timpul anchetei, nici la proces. Însă, prin intermediul avocatului său, el a cerut achitarea pentru infracţiunile de viol şi de lipsire de libertate, motivând că „nu există probe concrete care să conducă la stabilirea vinovăţiei”.

În sala de judecată, femeia nu a cerut decât să i se facă dreptate, iar Cadăr să răspundă pentru faptele comise.

Pe 25 aprilie 2025, Judecătorul Bacău a decis ca bărbatul să execute 11 ani de închisoare.

„Vinovăția inculpatului a fost dovedită dincolo de orice dubiu”, spune judecătorul, în motivarea deciziei sale.

Magistratul a explicat că a ales „orientarea pedepsei spre maximul special prevăzut de lege, pentru cele trei infracţiuni”, pentru că „brutalitatea de care a dat dovadă inculpatul este una extrem de ridicată, supunând persoana vătămată unor chinuri greu de imaginat (loviri, acte sexuale, amenințări cu cuțitul, legarea acesteia cu un cearșaf) pe o perioadă îndelungată de timp, până când aceasta a reușit să scape și să se adăpostească la o cunoștință. Acțiunile inculpatului denotă o periculozitate sporită și pot genera repercusiuni majore asupra integrității psihice a persoanei vătămate”.

Cadăr a făcut apel, iar Curtea de Apel Bacău va da verdictul final în data de 2 iulie.

