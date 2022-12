Cum a arătat prima paradă de 1 decembrie, organizată în România. Imagini rare din 1918

Parada de Ziua Națională este deja un simbol al sărbătorii de la 1 decembrie. An de an, marile orașe ale țării organizează ceremonii impresionante pentru a marca Marea Unire. În București este organizată însă cea mai mare astfel de paradă, cu mobilizări ale armatei și prezentarea echipamentelor militare din intreaga țară.

Parada de 1 decembrie a avut și ea începuturile ei. Odată cu Marea Unire, an de an în România au început să fie organizate astfel de evenimente. Prima ceremonie a avut loc chiar în acel an, 1918.

Imaginile paradei organizată de Ziua Națională, în 1918

Mai multe fotografii de la acea paradă au fost puse la dispozitie. Imaginile există și în varianta lor originală și se pot găsi la Cabinetul de Stampe al Academiei Române. Ele au aparut pentru prima data in spațiul virtual, în doua articole redactate de Radu Oltean, scrie muzeuldefotografie.ro.

Parada de la 1918 s-a întins pe un traseu început de la Gara Regală (Gara Mogoșoaia la 1918, sau Gara Băneasa de astazi), a continuat pe șoseaua Kiseleff și Calea Victoriei și s-a oprit în Piața Universității, trecand prin fata Palatului Regal si a Cercului Militar.

Prima paradă militară din istoria țării

Pe întreg traseul bucureștenii au putut admira armatele și oficialitătile române trecând prin trei “arce de triumf” temporare amplasate de-a lungul drumului: unul în dreptul actualului Hotel Hilton, al doilea în zona fostului han Kretzulescu (în apropierea clădirii magazinului Muzica de astăzi) și un al treilea în dreptul Casei Capsa, in apropierea Cercului Militar.

La parada au participat, printre alții, reprezentanții Casei Regale, ai armatei și a diplomației române, alături de importante efective ale armatei franceze.

Anul acesta, parada militară de Ziua Națională a României se va organiza negreșit în București. La eveniment vor participa pe lângă militarii români și forțe ale armatei din alte state membre NATO, dar și din Republica Moldova.