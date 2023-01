Cine sunt „îngerii lui Tate”. O fostă polițistă și un fotomodel român au fost arestate împreună cu frații milionari

Două românce au fost arestate împreună cu Andrew și Tristan Tate. Iubita lui Tristan Tate și o fostă polițistă au ajuns și ele după gratii odată cu frații milionari.

Luana Radu și Georgiana Naghel sunt cele două femei numite de presa britanică „îngerii lui Tate”. Cele două românce au fost acuzate în același dosar cu Andrew și Tristan.

Cine sunt „îngerii lui Tate”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că în jurul fraților Andrew și Tristan Tate au roit foarte multe femei frumoase de-a lungul timpului. Două dintre acestea, o fostă polițistă și presupusa iubită a lui Tristan Tate au fost și ele arestate pentru complicitate în dosarul cu traficul de persoane și viol. Cele două ar fi ajutat la „constrângerea” a șase femei cu scopul de a face conținut pornografic pentru site-urile de profil.

Luana Radu a fost polițistă în București

Luana Radu are 32 de ani și a fost polițistă în București. Acum opt ani a renunțat la această meserie pentru una cu mult mai profitabilă. Românca a intrat în industria videochatului. Pe Instagram aceasta este o prezență foarte activă. Tânăra pare că duce o viață de lux și își motivează urmăritorii prin intermdiul postărilor sale. Peste 300.000 de urmăritori îi urmăresc contul cu numele Ellie Dely. Aceasta l-a cunoscut pe Andrew Tate și a devenit asistenta lui, ajutându-l să-și administreze afacerile online.

Georgiana Naghel ar fi iubita lui Andrew Tate

Georgiana Naghel s-a născut în București, are 28 de ani și are și cetățenie americană. Spre deosebire de Luana Radu, Georgiana nu este la fel de activă pe rețelele de socializare. Daily Mail spune despre ea că este model, influencer și femeie de afaceri, iar de aproape un an ar fi iubita lui Andrew Tate. Aceasta, l-ar fi cunoscut la scurt timp după ce acesta a ajuns în România, acum cinci ani.

Ambele femei sunt acum acuzate că sunt cei mai apropiați „locotenenți” ai lui Tate, poliția susținând că au ajutat la constrângerea și controlul a cel puțin șase femei pentru a crea conținut pornografic pe rețelele sociale și l-au ajutat pe Andrew Tate să le țină în casă, „ca pe niște prizonieri”.

Cele două se află în arestul Poliției Capitalei

Cele două au fost arestate la vila lui Andrew Tate. Ele ar fi petrecut mult timp alături de cei doi frați în cadrul locuinței din București, iar acum se află în arestul Poliției Capitalei, acolo unde sunt ținuți și frații Tate.

„Aceste două femei sunt îngerii lui Tate. Sunt o parte importantă a infracțiunilor care au avut loc pentru că se asigurau că femeile sechestrate făceau ceea ce li se spunea. Frații Tate au avut beneficii financiare de pe urma acestor infracțiuni și la fel și aceste două femei. Ele duc o viață fantastică, care nu este în concordanță cu poziția lor financiară”, a declarat o sursă din cadrul poliției pentru publicația Daily Mail.

Cine sunt Andrew și Tristan Tate

În vârstă de 36 de ani, Andrew Tate este mai cunoscut decât fratele său, Tristan. Cei doi s-au născut la Washington, iar după ce mama lor a divorțat de tatăl lor, un maestru internațional de șah din Statele Unite, s-au mutat la Londra. Cei doi au intrat în atenția publicului din România după ce s-au afișat în compania mai multor vedete autohtone.

Tristan Tate a intrat în atenția publicului după scurta relație pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu. La scurt timp după despărțire, acesta a fost surprins în prezența cântăreței Otilia Bilionera. Tot Tristan Tate este cel care ar fi făcute publice niște imagini indecente cu Alexandra Stan.

Andrew Tate, pe de altă parte, a fost văzut în repetate rânduri alături de Lidia Buble, după ce cântăreața s-a despărțit de Răzvan Simion.

Pe conturile lor de Instagram, cei doi frați milionari afișau o viață de vis. poze cu mașinile de lux pe care le dețineau, vacanțele de lux în care mergeau, dar și cu teancurile de bani pe care îi făceau.

Frații Tate au intrat în atenția procurorilor DIICOT pentru acuzații de crimă organizată. Sunt cercetați după ce ar fi exploatat sexual mai multe tinere, cu ajutorul celor două complice.

Fostul campion mondial de kickboxing, Andrew Tate și fratele său, Tristan, au fost arestați pereventiv pentru 30 de zile, vineri seară. Cei doi riscă acum până la 15 ani de închisoare.

