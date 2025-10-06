Ce s-a întâmplat cu ultima iubită a lui Dinu Patriciu. Melanie Chen a moștenit peste 240 milioane de euro din averea magnatului

La unsprezece ani de la dispariția lui Dinu Patriciu, figura controversată care a dominat scena afacerilor românești în anii 2000, Melanie Chen – femeia care i-a fost alături în ultimii ani de viață – trăiește departe de România, dar nu departe de afaceri. După ce a moștenit o parte considerabilă din averea magnatului, estimată la peste 240 de milioane de euro, Chen și-a construit o nouă viață în Caraibe, unde activează în domeniul energiei verzi.

De la moștenire la antreprenoriat ecologic

Originară din Republica Trinidad și Tobago, Melanie Chen s-a retras în țara natală imediat după moartea lui Patriciu, în august 2014. Magnatul român a murit la Londra, la vârsta de 64 de ani, în urma unei infecții pulmonare. Cu doar câteva luni înainte de deces, Patriciu îi donase lui Chen o companie de sute de milioane de euro și tablouri în valoare de două milioane. În testament, i-a lăsat 12,5% din avere „ca semn de mulțumire pentru sprijinul moral și uman oferit în ultima perioadă a vieții” – o decizie care a stârnit controverse și conflicte juridice în familia Patriciu.

În anii care au urmat, Melanie Chen a devenit președinta unei corporații din Caraibe și, mai recent, fondatoarea unei organizații „non-profit” axate pe promovarea energiei regenerabile, notează Spynews. Deși ONG-ul se declară non-profit, companiile care doresc să devină membre trebuie să achite taxe anuale de până la 2.000 de dolari, semn că Chen păstrează spiritul antreprenorial care a definit și cariera lui Patriciu.

Controverse și lupte pentru moștenire

După moartea miliardarului, familia sa – soția, fiicele și fosta nevastă – au contestat testamentul și au inițiat mai multe acțiuni în instanță. Rodica Patriciu, femeia cu care Dinu Patriciu formase un cuplu timp de două decenii, a formulat o plângere penală împotriva lui Melanie Chen, acuzând-o de influențarea testamentului. Mai mult, a cerut instanței să constate că Patriciu nu mai era în deplinătatea facultăților mintale și a solicitat să fie numită tutorele soțului ei. În primăvara anului 2014, Patriciu a deschis un proces de divorț, dar a murit înainte ca sentința să fie pronunțată.

În urmă cu 10 ani, se menționa că Melanie Chen ar fi fost „singura care a beneficiat direct de averea lui Patriciu”, în timp ce ceilalți moștenitori se aflau în plin conflict juridic. Potrivit Libertatea, Chen ar fi fost „femeia care l-a îngrijit și i-a fost alături în ultimele luni de viață”, iar gestul lui Patriciu de a-i lăsa o parte din avere ar fi fost unul de recunoștință.

Departe de ochii presei, Melanie Chen nu a mai apărut în spațiul public românesc. Totuși, activitatea sa în domeniul energiei verzi din Caraibe arată că nu a renunțat la implicarea în afaceri. Fondarea organizației ecologice, cu taxe de membru consistente, sugerează o strategie clară de monetizare a influenței și a rețelelor construite în perioada în care era alături de Dinu Patriciu.

În lipsa unor declarații recente, imaginea lui Melanie Chen rămâne învăluită în discreție, dar cu ecouri puternice în istoria postumă a unuia dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România.

