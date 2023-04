Ies la iveală noi detalii cu privire la tragedia petrecută în duminica Floriilor, când actrița Monica Odagiu a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 33 de ani.

Cauza decesului, stabilită de medicii legiști, este traumatism cranio-cerebral cu leziuni incompatibile cu viața, notează Antena 3.

Alexandru a fost înmormântat în Cimitirul Vest, din București. La ceremonie au participat zeci de prieteni și cunoscuți de-ai tânărului, mulți dintre ei purtând tricouri cu chipul său, în semn de omagiu.

Prietenii lui Alexandru spun că înainte de producerea tragediei, lui Alexandru i s-ar fi făcut rău. Bărbatul ieșise în oraș cu o seară înainte și consumase băuturi alcoolice, iar în ziua decesului era mahmur.

„Nu a fost dat afară de la serviciu, să se știe. A fost doar trimis la vestiar, i s-a făcut rău, a ieșit până afară și de acolo a plecat la aer. S-a așezat pe bancă, la Luterană, după care s-a ridicat să plece spre cazino sau spre casă – nu știe nimeni unde voia să plece – s-a dezechilibrat și s-a întâmplat accidentul” – a declarat unul dintre prietenii lui Alexandru, potrivit gândul.ro.

Acesta a confirmat că Alexandru consumase alcool cu o seară înainte și în ziua tragediei era mahmur.

“În momentul acela, el nu era băut, era doar după o seară de băutură. (…) Era mahmur după băutură. Deci, doar îi era rău. Băuse cu niște prieteni de-ai noștri comuni. Probabil el s-a dus și a stat în stație la Luterană, până să-și mai revină, dar nu și-a revenit”.

Se pare că șeful cazinoului de pe strada Știrbei Vodă, unde lucra Alexandru, a chemat în ziua respectivă o Ambulanță pentru că bărbatului îi era rău. Dar el a dispărut o vreme din peisaj și nu a putut fi găsit când Salvarea a ajuns la locul indicat. Câteva ore mai târziu, o altă Ambulanță a fost chemată pentru accidentul rutier în urma căruia Alexandru și-a pierdut viața.

Monica Odagiu, în stare de șoc după accident

După cumplitul incident, actrița a explicat în mediul online că este traumatizată de cele petrecute și nu îi poate reveni din șoc.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face în acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să își spună cuvântul” – a spus ea.

