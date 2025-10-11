Sora 2 este cea mai nouă versiune a aplicației care generează conținut video cu ajutorul inteligenței artificiale. Aplicația creată de OpenAI, o companie de cercetare și implementare a inteligenței artificiale, aduce îmbunătățiri evidente în realism vizual, sincronizare audio-video și construcție narativă pe mai multe cadre.

Ce este Sora 2

Sora 2 este o aplicație care generează conținut video folosind inteligența artificială. Conținutul video este generat pe baza unui text și a unor imagini pe care utilizatorul le introduce în aplicație.

Aplicația Sora 2 este disponibilă momentan doar pe iOS, sistemul de operare al produselor mobile marca Apple. În plus, aplicația poate fi accesată doar în regim de invitație, în Statele Unite ale Americii și Canada.

OpenAI susține că a introdus controale dedicate pentru siguranță, verificarea identității și trasabilitatea conținutului. Compania transmite că a stabilit reguli stricte privind generarea de persoane reale: acestea nu pot fi create decât dacă și-au oferit consimțământul și au trimis o verificare de tip video.

În prezent, personaje din filme, seriale și alte producții video și audio pot fi folosite pentru a genera conținut video cu ajutorul Sora 2. Potrivit Wall Street Journal, OpenAI a notificat studiourile și agențiile de talente că materialele protejate de drepturi de autor ar putea apărea în conținutul generat, dacă ele nu cer explicit să nu fie folosite.

Controversele generate de Sora 2

La doar câteva ore de la lansarea aplicației Sora, multe dintre videoclipurile care au apărut pe vechile platforme de social media includeau personaje protejate de drepturi de autor în contexte compromițătoare, precum și scene grafice de violență și rasism, potrivit The Guardian.

The Guardian a analizat mai multe imagini video controversate generate de Sora, prima versiune a aplicației. Printre acestea s-au numărat:

Imagini video fabricate cu scene de panică generate de bombe și atacuri armate în masă, cu oameni panicați țipând și alergând prin campusuri universitare și în locuri aglomerate precum Grand Central Station din New York.

Imagini video fabricate din zone de război precum Gaza și Myanmar, unde copii inventați de inteligența artificială vorbeau despre casele lor care erau arse.

Imagini video fabricate cu un reporter îmbrăcat într-o vestă antiglonț vorbind într-un microfon spunând că guvernul și forțele rebele din Etiopia fac schimb de focuri în cartierele rezidențiale.

Imagini video fabricate cu un protestatar de culoare purtând o mască de gaze, cască și ochelari de protecție strigând: „Nu ne veți înlocui” – un slogan al supremației albilor.

Aplicația Sora oferă o idee privind viitorul apropiat, în care distincția dintre adevăr și ficțiune ar putea deveni din ce în ce mai dificilă, a concluzionat The Guardian. Cercetătorii în dezinformare spun că astfel de scene realiste ar putea umbri adevărul și ar putea conduce la situații în care aceste videoclipuri create cu inteligența artificială ar putea fi folosite pentru fraudă, hărțuire și intimidare.

