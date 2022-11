„Au ieșit sute și sute de păianjeni”. O femeie a cumpărat banane, însă nu se aștepta să găsească asta sub coajă

O femeie a avut surpriza vieții în momentul în care a cumpărat câteva banane și a ajuns cu ele acasă. Michelle, mamă a trei copii, a fost îngrozită să descopere sute de păianjeni ce ieșeau din una din bananele pe care tocmai le achiziționase.

Cuib de păianjeni, pe o banană cumpărată din supermarket

Femeia, care locuiește în Edinburgh, a mers la un supermarket de unde a cumpărat un mănunchi de banane. Însă, în momentul în care a ajuns acasă a observat că una dintre banane avea o umflătură. A văzut apoi cum din acea umflătură a ieșit un mic păianjen.

Și-a dat seama că acela era un cuib de păianjeni în momentul în care s-a uitat în punga de cumpărături, iara aceasta era plină de astfel de mici insecte.

„Am crezut că cuiburile de păianjeni de pe fructele cumpărate din magazin sunt un mit, dar apoi am făcut o poză și când am mărit imaginea am văzut un un păianjen ieșea din banana”, a spus Michelle pentru Edinburgh Live.

„Au ieșit sute și sute de păianjeni”

Femeia l-a chemat pe soțul ei, Martin, care a luat banana și a pus-o în chiuvetă. A luat o furculiță și a desfăcut cuibul de păianjeni, eliberând astfel sute de insecte.

„Soțul meu a desfăcut cuibul de unde au ieșit sute și sute de păianjeni”, a povestit ea.

Ca să fie sigură că a scăpat de toate insectele, Michelle a turnat apă fierbinte și clor în chiuvetă.

„Mă bucur că am scos bananele din ambalaj. Dacă le lăsam acolo și fiul meu le desfăcea a doua zi, cu siguranță păianjenii s-ar fi dus în toată casa”, a mai zis Michelle, care a precizat că o perioadă nu va mai cumpăra banane.

După ce a scăpat de micile insecte, femeia a apelat serviciul pentru clienți al supermarketului, unde a povestit întreaga aventură.

„Ne pare atât de rău să auzim de acest incident și vom investiga urgent cu furnizorii noștri pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla”, a afirmat un purtător de cuvânt al magazinului.

Sursă foto: Shutterstock