  MENIU  
Home > Știri > Aspen European Strategic Forum se desfășoară la București, pe 19 septembrie 2025

Aspen European Strategic Forum se desfășoară la București, pe 19 septembrie 2025

Aspen European Strategic Forum se desfășoară la București, pe 19 septembrie 2025
Oana Savin
.  Actualizat 19.09.2025, 10:11

Aspen European Strategic Forum va avea loc la București, pe 19 septembrie 2025, în Sala „Grigore Gafencu”, Ministerul Afacerilor Externe. Evenimentul este organizat de Institutul Aspen România, în colaborare cu Aspen Central Europe, Aspen Institute Kyiv, Aspen Institute Italia, Aspen Institute France și Aspen Security Forum US.

Ediția inaugurală Aspen European Strategic Forum, la București

Ediția inaugurală a Aspen European Strategic Forum va avea loc pe data de 19 septembrie 2025 la București.

Printre temele centrale ale conferinței se numără puterea alianțelor și interoperabilitatea; protecția infrastructurilor critice și a lanțurilor de aprovizionare; tehnologii cu dublă utilizare precum inteligența artificială, robotica, autonomia și materialele avansate; securitatea și reziliența Ucrainei în raport cu reconstrucția; baza industrială de apărare; reziliența socială și cognitivă.

Moderatorii evenimentului sunt Tyson Barker, Ana Maria Cătăuță, Costinela Drăgan și Alina Inayeh.

Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Recomandarea zilei

Parteneri: Ocean Aero, Colt CZ Group, ING, E-INFRA

Knowledge Partners: German Marshall Fund of the United States, Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR), EY România, Directoratul Național de Securitate Energetică (DNSC), Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC)

L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Recomandarea zilei

Mircea Geoană și Ionuț Moșteanu, printre speakerii evenimentului

Mai multe nume notabile vor urca pe scena Aspen European Strategic Forum de la București.

Printre acestea se numără Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO și președinte, Institutul Aspen România; Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naționale, Guvernul României; Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Guvernul României; Niamh King, director executiv, Aspen Security Forum, Statele Unite ale Americii; Róbert Vass, Președinte, GLOBSEC; Jan Marian, viceministru, Ministerul afacerilor externe, Cehia; Liviu Lazăr, Coordonator pentru relația cu industria, NATO; Cosmin Dobran, Director pentru Pace, Parteneriate și Managementul Crizelor, Serviciul European de Acțiune Externă; Sorin-Dan Moldovan, Secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale, Guvernul României; Oleksandr Syenkevych, Primar al orașului Mykolayiv, Ucraina; Lucian Fătu, Președinte, Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență; Sofia Stoican, Partener, Business Consulting, Government and Public Sector, EY România; Alina Urs, Manager securitate cibernetică, Directoratul Național de Securitate Cibernetică; Viceamiral Mihai Panait, Șeful Forțelor Navale Române; Oscar Rojas, Președinte Operațiuni Globale, Ocean Aero; General Daniel Petrescu, fost Șef al Statului Major al Apărării României; Horia Botiș, Vicepreședinte, NATO-Industrial Advisory Group; Cristian Măcelaru, Director muzical, Orchestra Națională a Franței și Director artistic, Festivalul Internațional George Enescu; Magnus Hjort, Director General, Agenția pentru Apărare Psihologică, Suedia.

Evenimentul își dorește să susțină un dialog strategic constant și să contribuie la consolidarea capacităților de apărare și reziliență în Europa Centrală și de Est.

Forumul beneficiază de sprijinul NATO, și are alături Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Comisia Europeană și Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților cu rol de parteneri instituționali.

Mai multe detalii găsiți pe aspeninstitute.ro

Parteneriat media: Aspen Institute Romania

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Fanatik
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
GSP.ro
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Citește și...
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Monica Tatoiu: Divorțez! Ceartă cu soțul și intervenție a poliției
Cum a fost prima zi la Impact Bucharest 2025. Libertatea e partener strategic la evenimentul care o aduce în România pe Michelle Obama
Monica Tatoiu, șocată de prețurile din Piața Obor: „La fructe au crescut prețurile cu 30-40% față de anul trecut”
Gigi Becali a împărțit  sute de lei unor elevi în curtea unui liceu din București. Cum a fost filmat patronul FCSB
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Bălan a avut probleme cu un membru al echipei „Te cunosc de undeva”. Adevăratul motiv pentru care a părăsit emisiunea
Andreea Bălan a avut probleme cu un membru al echipei „Te cunosc de undeva”. Adevăratul motiv pentru care a părăsit emisiunea
Un actor din serialul Grey’s Anatomy a murit după un accident de mașină. Avea doar 46 de ani
Un actor din serialul Grey’s Anatomy a murit după un accident de mașină. Avea doar 46 de ani
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Suma uriașă pe care o plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a copiilor. Eva și David sunt elevi model
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Acasă la Elena Lasconi. Primărița s-a pus pe grădinărit! Imagini din curtea superbă de la Câmpulung! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Elle
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital, conectată la perfuzii. Vedeta a vorbit în trecut despre lupta cu boala Lyme: „Îmi pare rău că dispar...”
Andreea Bălan spune ADEVĂRUL despre plecarea din juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ce s-a întâmplat, de fapt: „A fost o problemă strict cu…”
Andreea Bălan spune ADEVĂRUL despre plecarea din juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ce s-a întâmplat, de fapt: „A fost o problemă strict cu…”
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
DailyBusiness.ro
Traian Băsescu îl sfătuiește pe Ilie Bolojan în relația cu PSD. „Să vedem cine va îndrăzni să pice Guvernul”
Traian Băsescu îl sfătuiește pe Ilie Bolojan în relația cu PSD. „Să vedem cine va îndrăzni să pice Guvernul”
Locuințele din București, mai scumpe cu 43% față de ultimii doi ani. Capitala, devansată de Cluj și Brașov
Locuințele din București, mai scumpe cu 43% față de ultimii doi ani. Capitala, devansată de Cluj și Brașov
A1.ro
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”
Andreea Marin a căzut pe stradă din cauza epuizării: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Andreea Marin a căzut pe stradă din cauza epuizării: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Horoscop săptămânal 22 - 28 septembrie 2025. O zodie schimbă locul de muncă. Se deschid ușile destinului și primește tot ce și-a dorit
Horoscop săptămânal 22 - 28 septembrie 2025. O zodie schimbă locul de muncă. Se deschid ușile destinului și primește tot ce și-a dorit
Olga Barcari, declarații dureroase după moartea tatălui ei: „Am creierul blocat, nu realizez că tata nu mai este printre noi”
Olga Barcari, declarații dureroase după moartea tatălui ei: „Am creierul blocat, nu realizez că tata nu mai este printre noi”
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan. Liliana Grădinaru părăsește câmpul muncii, după 45 de ani
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan. Liliana Grădinaru părăsește câmpul muncii, după 45 de ani
Observator News
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
Libertatea pentru Femei
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vaccinul anti-COVID, efecte asupra organelor. Descoperiri recente
Vaccinul anti-COVID, efecte asupra organelor. Descoperiri recente
Speranță pentru pacienții fără tratament eficient: Ce trebuie să știi
Speranță pentru pacienții fără tratament eficient: Ce trebuie să știi
Alina Pușcaș, la spital cu fiica ei de 6 ani: „M-am panicat”! Ce diagnostic a primit Iris
Alina Pușcaș, la spital cu fiica ei de 6 ani: „M-am panicat”! Ce diagnostic a primit Iris
Cutremur puternic de 7,8 grade pe scara Richter. S-a zguduit pământul în această dimineață!
Cutremur puternic de 7,8 grade pe scara Richter. S-a zguduit pământul în această dimineață!
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Cum arată casa în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Ce modificări au făcut recent vilei de un milion de auro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
În anii ’90 era una dintre cele mai frumoase actrițe, însă acum a ajuns să arate AȘA! Nimeni nu o mai recunoaște
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton