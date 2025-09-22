Aspen Energy Summit 2025: Bucureștiul devine centrul dezbaterilor europene despre viitorul energiei

Pe 23 septembrie 2025, Institutul Aspen România va organiza la Palatul Parlamentului, în sala Nicolae Bălcescu, cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit – un eveniment de marcă în domeniul energetic, atât la nivel regional, cât și european.

Tema principală din acest an, „Gestionarea trilemei: acces, securitate, sustenabilitate”, va aborda echilibrul fragil dintre cele trei dimensiuni esențiale ale politicii energetice, într-un context internațional tot mai complex.

Evenimentul va reuni lideri politici din România și din regiune, oficiali europeni, reprezentanți ai marilor companii din energie, experți internaționali și investitori de calibru, într-un cadru dedicat dialogului strategic și schimbului de idei.

Un reper în leadership-ul energetic regional

Lansat în 2017, cu ocazia aniversării a 160 de ani de la deschiderea primei rafinării moderne de petrol din lume – construită în România – Aspen Energy Summit a devenit un punct de referință pentru dezbaterile privind securitatea energetică, inovația și tranziția sustenabilă.

Deschiderea oficială va fi marcată de intervențiile unor personalități de prim rang: Mircea Geoană, Președintele Aspen Institute România și fost Secretar General Adjunct al NATO, Bogdan Ivan – Ministrul Energiei, Costel Dunava – Președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților, și Bende Sandor – Președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Printre invitații de marcă se numără: Radu Burnete (Consilier Prezidențial), Kevin Dayaratna (Director și Statistician-Șef, The Heritage Foundation), Inga Pkhaladze (Ministru Adjunct al Economiei din Georgia), Tudor Constantinescu (Consilier Principal, DG Energy – Comisia Europeană), George Niculescu (Președinte ANRE), Dr. Davit Narmania (Președinte GNERC – Georgia), Dan Cîmpean (Director DNSC), Luca Tagliaretti (Director Executiv ECCC), Alessio Menegazzo (CEO PPC România), Alexandru Chiriță (CEO Electrica), Răzvan Popescu (CEO Romgaz), Iuliana Pănescu (Premier Energy) și Cosmin Ghiță (CEO Nuclearelectrica).

Organizarea este realizată în colaborare cu Ministerul Energiei, ANRE, Comisia pentru Politică Economică din Camera Deputaților și Aspen Institute Central Europe.

Parteneri și susținători

Printre partenerii principali ai summitului se numără PPC România, Rompetrol, Premier Energy, Enevo Group, Electrica Furnizare și Romgaz. Partenerii media includ DC Media Group, Ringier, Libertatea, Leo Consulting Agency și AGERPRES.

În cadrul sesiunii inaugurale va fi lansat și documentul strategic „White Paper Aspen Energy Summit 2025”, care va sintetiza direcțiile prioritare pentru dezvoltarea sectorului energetic.

Temele centrale ale dezbaterii

Agenda summitului va cuprinde discuții aprofundate pe subiecte precum:

Geopolitica și securitatea energetică în contextul competiției globale

Implementarea politicilor publice în proiecte concrete

Echilibrul cerere-ofertă pe piețele energetice internaționale

Tehnologii avansate și inovație pentru o tranziție sigură

Finanțarea proiectelor sustenabile și atragerea capitalului strategic

Evenimentul se va încheia cu o sesiune de reflecție asupra direcțiilor viitoare, în perspectiva participării la Oslo Energy Forum din februarie 2026, subliniind rolul României ca centru regional de expertiză și dialog în domeniul energiei.

Acces și informații suplimentare

Jurnaliștii care nu dețin acreditare pentru Palatul Parlamentului sunt invitați să se înscrie până luni, 22 septembrie, ora 14:00, completând formularul disponibil aici: https://forms.gle/ZVnRb7pZywRLPCeZ7

Agenda completă a evenimentului poate fi consultată pe site-ul oficial: https://aspeninstitute.ro/event/aspen-energy-summit-2025/

