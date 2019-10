WeContent aduce specialiști de content marketing în București

Pe 7 și 8 noiembrie, la Băneasa Shopping City are loc conferința WeContent, una dintre cele mai importante conferințe de content marketing din Europa. În cadrul acestui eveniment sunt așteptați peste 450 de marketeri, antreprenori și creatori de conținut. Pe scena conferinței din acest an, vor urca specialiști în marketing precum Jay Baer, Valentin Pintilescu, Jon Wuebben și alți câțiva.

Specialiștii din domeniu au nevoie să învețe strategii de content marketing, au nevoie de acces la trenduri și la perspectivele din exterior ale speakerilor care își desfășoară activitatea în alte piețe, majoritatea cu un avans în fața noastră. Speakerii de pe scena conferinței WeContent și cei care țin masterclass-urile au mulți ani de experiență, motiv pentru care pot învăța marketerii ce să facă.

Printre speakerii din acest an, se numără și Marcus Tober, fondatorul Searchmetrics și specialist în industria SEO. Marcus Tober a fost numit „European Search European of the Year” la European Search Awards 2016, iar astăzi este unul dintre cei mai importanți specialiști în SEO. Fondatorul Searchmetrics a studiat informatica la Berlin și a dobândit o mulțime de cunoștințe despre motoarele de căutare încă din timpul studiilor sale academice. Printre specializările lui Marcus Tober, se numără optimizarea, analiza și strategia SEO, software-ul SEO, dezvoltarea afacerilor, managementul produselor, analiza Big Data și Business Intelligence.

“Cea de-a doua ediție WeContent vine ca un răspuns firesc al evoluției domeniului pe piața locală și reunește în aceeași sală, pentru două zile, nume importante la nivel internațional precum: Jon Wuebben, Sonja Jefferson, Jon Burkhart. Nu întâmplător i-am nominalizat pe cei trei, deoarece ei vor fi amfitrionii unor masterclass-uri de top, ce nu ar trebui ratate. Cu fiecare nouă ediție, construim o comunitate de creatori și pasionați de content marketing, și ne place să credem că, prin acest demers, contribuim direct la maturizarea pieței locale și la generarea de noi specialiști și experți într-o piață în continuă schimbare,” declară Mariana Brădescu Constantinescu, Co-Organizator WeContent si Managing Partner PIATRAONLINE.

În prima zi va avea loc conferința, unde speakerii vor aborda nenumărate subiecte despre content marketing. Cea de a doua zi este dedicată celor care doresc să aprofundeze un anumit subiect, să își seteze o strategie mai clară și să participe la unul dintre cele trei masterclass-uri.

Biletele pentru conferința WeContent pot fi achiziționate de pe site-ul oficial https://www.wecontent.ro/. 20% din valoarea biletelor va fi direcționată către fundația Habitat for Humanity pentru a sprijini construcția centrului comunitar din orașul Buftea, oferind astfel o șansă la educație pentru 50 de copii din categorii vulnerabile.

