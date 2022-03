Vila Katerinei Tikhonova, fata cea mică a președintelui rus Vladimir Putin, din fosta căsnicie cu Ludmila Șkrebneva, a fost spartă de un activist francez și urmeză să fie ocupată de refugiați ucraineni.

Activistul Pierre Afner a pătruns în vila Alta Mira, din Biarritz (sud-estul Franței), a schimbat încuietorile și a anunțat că în imobil vor veni refugiați ucraineni. Vila are opt dormitoare și trei băi, potrivit presei străine.

În locuință, francezul a găsit, printre altele, și o copie a pașaportului fostului ginere al lui Vladimir Putin, Kiril Șamanov, și o traducere în limba engleză a unei facturi de energie electrică înregistrată la Moscova.

Pe rețeaua de socializare Twitter au apărut câteva fotografii cu vila capturată de Afner.

Activist broke into Putin’s daughter’s, Katerina Tikhonova, villa in Biarritz, France, changed locks and invited refugees from Ukraine

Also found doc’s addressed to former owners – Putin’s former son-in-law Kirill Shamalov and friend of Russian Gennady Timchenko#StandWithUkraine pic.twitter.com/i9lRHt5TwN