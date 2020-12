Un tânăr vaccinat împotriva COVID-19 a explicat efectele secundare resimțite

Yasir Batalvi, un tânăr voluntar participant la testele clinice pentru vaccinului împotriva COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutică Moderna, a explicat care au fost efectele secundare pe care le-a experimentat după ce a fost vaccinat.

„La 30 de minute după ce am făcut vaccinul am simțit o senzație de durere și amorțeală în braț. Ca și cum aș fi primit o un pumn în braț. Spre seară lucrurile s-au complicat. Am făcut o febră ușoară, am avut frisoane și m-am simțit obosit. Efectele secundare nu durează mult. Dar e mai grav dacă oamenii nu se vaccinează, efectele sunt de lungă durată. Poate fi diferența între viață și moarte”, povestește Batalvi, într-un interviu pentru CNN.

Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Înainte de a primi vaccinul, tânărul a trebuit să semneze un document de 22 de pagini, în care erau prezentate posibilele efecte secundare.

La studiul clinic de fază 3 au participat 30.000 de voluntari. Nicio formă gravă a bolii nu a apărut în grupul de participanţi care au fost vaccinaţi.

Compania americană Moderna a anunţat săptămâna trecută că rezultatele complete ale ultimului studiu clinic au confirmat o eficienţă de 94,1% a vaccinului său anti-COVID-19.

sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro