Ucraina: Cel puțin 10 persoane care stăteau la coadă să cumpere pâine, ucise de un obuz rusesc

Un obuz a lovit miercuri dimineață un grup de oameni care stăteau la o coadă pentru a cumpăra pâine în Cernihov, oraș situat în nordul Ucrainei.

Potrivit reporterilor aflați la fața locului, cel puțin 10 persoane au fost ucise, dar momentan nu se poate spune numărul exact al victimelor.

Un clip video cu imagini din zona respectivă a fost publicată pe rețeaua de socializare Twitter.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.



According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif