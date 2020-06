Tânăra care l-a denunțat pe vloggerul Alexandru Bălan, zis „Colo”, primește amenințări cu moartea și mesaje ofensatoare pe rețelele de socializare.

„Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan. Apoi am trimis plângerea către procurori, poliția s-a autosesizat și am făcut o postare pe Facebook în care am scris că urmează să se facă dreptate. Atunci au apărut amenințările. Susținătorii lui „Colo” mi-au scris comentarii pe Instagram și pe Facebook, m-au sunat noaptea, au postat story-uri despre mine”, a povestit tânăra, potrivit Mediafax.

Femeia a povestit că îi este frică să iasă neînsoțită pe stradă.

„Mi-au trimis înregistrări vocale în care îmi spuneau că speră să mă omoare Dincă, că mă vor prinde și mă vor viola, că vor da cu mașina peste mine. Mă făceau feministă proastă și multe alte cuvinte pe care mi-e rușine să le spun. Unii dintre ei îmi trimiteau mesaje vocale parafrazând ce spunea Colo, mă întrebau „cine e tăticul tău” și îmi spuneau că aș fi norocoasă să mă violeze Colo. Mă blamau pentru tot ce s-a întâmpla și nu înțelegeau gravitate faptelor lui Colo.

Am fost speriată! În continuare nu ies din casă fără partenerul meu, să fiu sigură că sunt în siguranță în perioada asta, mi-am făcut postările private, mi-am închis contul de Instagram. Sunt în contact cu polițiștii de la Secția 9 care se ocupă de caz și le trimit constant screenshot-uri cu amenințările pe care le primesc.

Citește gratuit ediția de iunie a revistei Unica. O găsești AICI.

E momentul să tragem un semnal de alarmă că nu putem spune orice pentru faimă și bani pe internet, mai ales că publicul lui Colo era format aproape în exclusivitate din copii și adolescenți. Colo tocmai asta făcea, în fața copiilor normaliza relațiile sexuale fără consimțământ, normaliza bătaia, normaliza violența împotriva femeilor. Poate și pentru cei care mi-au scris amenințări e un semnal de alarmă faptul că Colo nu mai are acces la relețele de socializare 60 de zile. Suntem în totalitate responsabili de discursul nostru, de amenințările pe care le lansăm în spațiul public”, a declarat tânăra, pentru Digi24.

sursa foto – 123.rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro