Unul dintre cei mai urmăriți volggeri din online-ul românesc, youtuber-ul Alexandru Bălan (28 de ani), zis Colo, a făcut o serie de afirmații șocante în care a descris explicit o experiență intimă pe care a avut-o cu o minoră.

Colo este din Bucureşti şi în prezent are 850.000 de abonați pe canalul său de YouTube, el fiind prezent pe toate reţelele de socializare, unde este urmărit de alte câteva sute de mii de persoane.

Majoritatea celor care îl umăresc pe rețelele de socializare sunt adolescenți cu vârste sub 18 ani.

În cadrul unei transmisiuni live de pe platforma Twitch, Alexandru Bălan povestește despre experiența sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care s-a despărțit.

Tânărul spune că minora „era nimfomană” şi că l-a ameninţat că îl va reclama la Poliţie. „Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că n-ai voie să întreții relații cu minori”.

Apoi, Alexandru Bălan a criticat modul „provocator” în care se îmbracă „minorele din zilele noastre”, declarând că ar face sex cu toate. „Eu dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, mă culcam cu toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt”, spune vloggerul.

Colo și-a continuat afirmațiile șocante faţă de minore spunând că acestea se îmbracă mult prea provocator. El dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă şi despre care spune că merită violată.

„La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate” a spus Bălan pe stream-ul live.

Poliția Capitalei a deschis o anchetă în urma live-ului facut de vlogger.

„În urmă informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona on line, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, a anunțat Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.

La scurt timp după sesizarea Poliției, Colo a publicat pe canalul său de YouTube un video prin care își cere scuze că a „deranjat” prin afirmațiile sale.

„Dacă stau acum să gândesc la rece chestia asta, a fost o glumă extraordinar de proastă, recunosc lucrul ăsta şi vreau să vă spun că îmi pare rău. În ultima perioadă, pe Facebook, a izbucnit aşa un mare scandal şi am fost implicat în el de către mai mulţi influenceri, de către mai multe persoane cunoscute în această industrie, şi vreau să-mi cer scuze faţă de ei personal, în primul rând, pentru că acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câţiva ani, îmi cer scuze în mod oficial pentru că videoclipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire. Vă spun sincer, respect toate femeile pentru că eu am fost crescut de mama mea, care mi-a oferit cea mai bună educaţie şi mi-a spus să respect toate femeile din această lume. Credeţi-mă că sunt împreună cu o fată de 6 ani de zile, Alexandra este iubita mea şi o iubesc ca pe ochii din cap. Niciodată nu am ridicat mâna la ea şi nu sunt de acord cu violenţa asta faţă de femei sau de către orice fel de alte lucruri. Nu aş fi vrut niciodată să jignesc în mod oficial pe cineva. Chiar şi neoficial”, a spus vloggerul în înregistrarea de pe YouTube.

