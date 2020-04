Ce îți lipseste cel mai mult la viața „de afară“?

Clar oamenii. Îmi place să ies din casă. Să mă plimb. Să văd fețe noi. Sunt obișnuită să fiu mereu plecată cu treabă, să fac ceva. Statul în casă mi se pare atât de anormal. După un an nebun în care am fost numai pe drumuri, nu mă așteptam să am o pauza „forțată“, dar știu că așa este cel mai bine și numai așa putem trece peste asta împreună. Înainte mă plângeam că am de făcut prea multe lucruri într-un timp scurt, iar acum îmi pare rău că mă plângeam de așa ceva și îmi este dor să fac asta. Clar după ce se termină autoizolarea o să iau viața și responsabilitățile mele mai în serios.

Ai reușit să faci in izolare ceva din lucrurile pe care ți le doreai să le faci demult, dar nu nu aveai timp înainte?

Sincer da. Mi-am descoperit o pasiune ascunsă: gătitul. Mereu mi-a plăcut sa gătesc, însă nu am avut răbdarea necesară pentru a lăsa pe cineva să mă învețe, dar nici timp să stau să mă uit pe internet la rețete. Acum pot spume că jumătate de zi mă uit pe YouTube la toate deserturile și toate rețetele delicioase pe care vreau sa le încerc. Mi se pare incredibil. Până nu demult, am locuit cu iubitul meu și părinții lui și nu am avut șansa să mă bag în bucătărie să fac dezastru, că mă simțeam prost să intru în bucătăria omului și să fac haos. Exact de o lună m-am mutat, de când a început și autoizolarea și am bucătăria mea și e incredibil cum am libertatea de a încerca lucruri noi.

Cum arată o zi cu toată familia acasă?

Nu am copii, dar majoritatea activităților se desfășoară în bucătărie și sufragerie. Cum am zis, m-am apucat de gătit și o fac cu mare plăcere, deși mai dau și rateuri. Pe lângă asta, mă mai joc cu iubitul meu pe calculator și pe Nintendo, ma uit toată ziua la seriale și mănânc în continuu. Bine, mâncatul este din plictiseală. Nici nu vreau să știu cum o să arăt după ce o să pot ieși în lume, hahah.

Cum s-a schimbat comunicarea cu comunitatea ta în perioada asta?

Având în vedere că eu lucrez în online și social media pot spune că la capitolul ăsta, autoizolarea primește un plus. Am mai mult timp să vorbesc cu comunitatea mea, să le apreciez munca și să le ofer atenția necesară. De asemenea, activitatea mea pe YouTube a crescut. Am început să postez aproape zilnic. M-am motivat să ajung la un milion de abonați până când se termină toată nebunia asta. Mă bucur că totuși pot profita de timpul ăsta lucrând și fiind mai aproape de oamenii care mă susțin. Tot publicul meu stă în casă și este o șansă bună și pentru mine să fiu activă, că știu că este cineva acolo care o să dea click să vadă contentul pregătit de mine.

