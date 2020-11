Studiu: Terapia cu oxigen hiperbaric ne poate întineri cu 25 de ani

Vești bune din partea oamenilor de știință care ar fi descoperit secretul tinereții.

În urma unui studiu, o echipă de cercetători din Israel a ajuns la concluzia că elementul vital și cel capabil să oprească îmbătrânirea organismului este oxigenul. Savanții israelieni spun că terapia pe bază de oxigen hiperbaric contribuie în mod semnificativ la refacerea structurii celulare, inclusiv la nivel cerebral.

La acest studiu au participat 35 de voluntari, cu vârsta peste 65 de ani, perfect sănătoși. Acestora li s-a administrat un tratament cu oxigen hiperbaric timp de 90 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, pe o perioadă de trei luni. La final, voluntarii erau, cel puțin la nivelul celular, cu 25 de ani mai tineri.

„Folosind protocolul regenerativ al terapiei cu oxigen hiperbaric, am reușit să demonstrăm stimularea angiogenezei la nivel cerebral. Altfel spus, prin această terapie intervin celulele stem și apar noi vase de sânge în țesutul disfuncțional. Țesutul disfuncțional se regenerează, am văzut cum se reactivează. Și, surpriză, funcțiile cognitive stimulate de țesutul respectiv se îmbunătățesc. (…) În ziua de azi se vorbește foarte mult despre coronavirus, dar principala amenințare pentru societatea occidentală, amenințarea care sporește de la un an la altul, e îmbrătrânirea populației”, a declarat profesorul Shai Efrati, unul dintre coordonatorii studiului, potrivit presei străine.

sursa foto – 123rf.com

