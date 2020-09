Și-a dat cu dezinfectant pe mâini, apoi a aprins o lumânare. Ce a urmat a fost un adevărat coșmar

Kate Wise din Texas a folosit un dezinfectant pentru a-și curăța mâinile, iar atunci când a aprins o lumânare, acesta a luat foc. Cum sticla cu soluție era aproape, a explodat și flăcările s-au extins rapid.

”Aveam mâinile pline de dezinfectant. Evident, m-am ars pe toată fața. Și, în doar cinci secunde, întregul meu corp a fost cuprins de flăcări ”, a declarat ea.

În timp ce două dintre fiicele sale au plecat să cheme ajutoare, femeia și-a scos hainele și a reușit să își ajute cea de-a treia fiică, cu handicap, și animalele de companie să iasă din casă, potrivit Libertatea.

Aceasta a fost transportată la spital cu arsuri pe 18% din suprața corpului. În prezent se află la Terapie Intensivă. După ce și-a revenit, aceasta a mărturisit că cea mai tristă parte a acestui incident este faptul că fiicele ei au fost nevoite să treacă prin așa ceva.

Specialiștii atrag atenția că dezinfectantul conține alcoolul izopropilic, o substanță inflamabilă, iar persoanele care îl folosesc, probabil pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, ar trebui să se asigure că s-a absorbit complet în piele sau s-a evaporat.

Coming up at 6– Hear from a #RoundRock woman near #Austin as she recovers in the ICU. Kate says the hand sanitizer she had put on caught fire while trying to light a candle. It left her with severe burns. #KHOU11 pic.twitter.com/BknOZEta1E

— David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) September 3, 2020