Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei în Polonia, stropit cu vopsea roșie la Varșovia

Ambasadorul Rusiei în Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie de protestatarii pro-ucraineni, în timpul unui eveniment de Ziua Victoriei.

Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei în Polonia, a mers să depună o coroană cu flori la cimitirul soldaţilor sovietici din Varşovia, cu ocazia Zilei Victoriei.

Citește și: Bianca Drăgușanu este însărcinată? Cum s-a dat de gol

Detalii din culisele relației dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Ce a dus la despărțirea cuplului

Vlăduța Lupău, experiență neplăcută cu un medic în timpul sarcinii: „Mi-a luat și o căruță de bani”

Mira și Levi Elekes și-au confirmat relația. „Omul care scoate tot ce e mai frumos din mine”

Diplomatul rus a fost înconjurat de protestatarii care purtau în piept steagul Ucrainei și care au aruncat în el cu vopsea roșie.

Imaginile au apărut pe rețelele de socializare, iar pe fundal se poate auzi cum oamenii strigau: „Fasciştilor!”. Incidentul a fost relatat și de media rusească, însă internauții au observat că filmarea era fără sonor, pentru a nu putea fi auzite scandările, potrivit news.ro.

No audio on the ones posted by RIA. But in another video the crowd surrounding the Russian ambassador to #Poland can be heard chanting “fascists!” pic.twitter.com/sAWqYO86qh

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) May 9, 2022