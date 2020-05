În Galați, mama unui copil de 2 ani și 7 luni a fost sancționată de polițiști pentru că fiica ei ar fi tulburat liniştea vecinilor.

Părinții fetiței consideră că amenda este un abuz din partea polițiștilor. Aceștia vor duce copilul la bunici, și se gândesc să conteste sancțiunea.

Citește ediția de mai a revistei Unica. O găsești AICI. Un format nou, digital, accesibil gratuit din chioșcul online Ringier

„Sus-numita, în timp ce se afla în locuinţa sa, nu a luat măsuri de supraveghere a fiicei sale în vârstă de 2 ani şi şapte luni care a tulburat liniştea locatarilor prin producerea de zgomote şi larmă”, scrie în procesul verbal întocmit de polițiști.

Tatăl copilului susține că au fost mai multe reclamaţii făcute de un singur vecin, un poliţist care locuieşte la apartamentul situat la etajul inferior.

„El (vecinul – n.r.) s-a simţit foarte deranjat de când ne-am mutat. Am aflat că lucrează la Poliţie şi vine noaptea de la muncă. În decembrie ne-a reclamat, a venit sectoristul a constatat că era vorba despre un copil mic. Am fost la secţie şi am făcut o declaraţie conform căreia copilul este mic, scapă jucării şi că încercăm să oprim zgomotele. Asta ca să închidem povestea. Ulterior, în martie a venit un alt echipaj la noi. Copilul era cu bunica, ea s-a speriat. În ajunul Paştelui, la ora 8 dimineaţa alţi poliţişti au venit la noi. Noi stăm la etajul 6. Cică ar fi reclamat cineva că în bloc se aude muzică populară, dar au venit doar la noi. Şi vecinul a venit la noi la uşă, ne-a spus să-l lăsăm să trăiască. Dar noi nu facem nimic deosebit. Parchetul este vechi, scârţîie, copil mai fuge când venim acasă, se bucură, sau când îl băgăm la baie, fuge de noi. Nu facem petreceri, nu s-a mai plâns nici un vecin, ne culcăm la ora 22.00”, a povestit Ionuţ, tatăl copilului, potrivit Mediafax.

Săptămâna trecută, poliţiştii s-au dus din nou la uşa familiei. De data aceasta, mama a fost sancţionată cu avertisment deoarece copilul a făcut din nou zgomot. Părinţii copilului au decis să conteste avertismentul primit deoarece consideră că este vorba despre un abuz.

„Săptămâna trecuta au venit din nou poliţiştii la noi la uşă. Direct la noi au venit, nu s-au oprit la alte uşi. Au scris în procesul verbal cuvintele zarvă, larmă. Sancţiunea este pe numele mamei, a primit avertisment. Eu nu vreau să fac un caz din povestea asta, dar nici nu-mi doresc să fiu abuzat. Ca primă măsură, am decis să duc fetiţa la bunica sa în fiecare zi. O scot pe stradă zilnic, în plină epidemie, doar ca să nu mai am reclamaţii”, a mai spus Ionuţ.

sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro