O tânără a murit în cadă, după ce smartphone-ul aflat la încărcat i-a căzut în apă

Olesya Semenova, o tânără de 24 de ani din Arhanghelsk, Rusia, a murit electrocutată, în propria cadă, după a scăpat în apă telefonul mobil pe care îl pusese la încărcat. Femeia, care lucra ca vânzătoare într-un magazin de haine a fost găsită de colega sa de apartament, care a chemat imediat Ambulanța.

„Am țipat, am scuturat-o, dar era palidă, nu respira și nu dădea semne de viață. Mi-a fost foarte frică. Când am atins-o, am primit un șoc electric. Era un smartphone în apă, se încărca”, a declarat prietena tinerei decedate.

Paramedicii care au ajuns la fața locului au aplicat manevrele de resuscitare, însă era prea târziu. Aceștia au fost nevoiți să constate decesul, potrivit Libertatea.ro.

„Tragedia ne amintește încă o dată că apa și un aparat electric conectat la rețea sunt incompatibile. Același lucru este valabil pentru orice dispozitiv mobil. Dacă îneci un smartphone, cel mai rău lucru este eșecul acestuia. Dar când este conectat la rețea, vedem care sunt consecințele”, a declarat un oficial rus.

Mai multe astfel de cazuri s-au petrecut în Rusia anul acesta și anul trecut. O tânără de 26 de ani și-a găsit sfârșitul în acest mod. De asemenea, o adolescentă a murit în timp ce asculta, în cadă, muzică la căștile conectate la un telefon care se încărca de la priză. În 2019 o jucătoare de poker recunoscută la nivel internațional s-a electrocutat și ea în baia sa.

