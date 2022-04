O garsonieră din București poate fi văzută doar contra cost. De ce a pus proprietara taxă de vizionare

O garsonieră din zona Drumul Taberei, București, scoasă la vânzare, poate fi vizionată numai contra cost. Garsoniera măsoară 21 mp, iar proprietara suține că a fost asaltată de telefoanele celor care nu sunt interesați cu adevărat de cumpărarea locuinței. Așa că a decis să pună o taxă se vizionare.

Am avut 70 de telefoane şi vizionări aiurea în ultima lună, aşa că am pus preţ de vizionare, că şi pe mine mă costă tramvaiul dus întors până acolo. Am pus poze, se vede foarte clar în ce fel de bloc e. I-am exclus şi pe ăia cu băncile, că nu dau credite pentru 21 de mp, cât are garsoniera, aşa că de când am scris toate astea în anunţ s-au mai potolit.

Mai primesc telefoane cu întrebări din astea de bărbaţi, că ăia nu înţeleg ce citesc şi vor să se afle în treabă, deşi scrie clar: preţ fix, nenegociabil. Că de când a început războiul toţi vor cu 20.000, păi eu am dat pe ea 23, cum s-o dau cu 20.000? -a precizat propietara, potrivit HotNews.