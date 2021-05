O femeie despre care familia credea că a murit de COVID-19 s-a trezit înainte de a fi incinerată

Incident bizar în India. O femeie în vârstă de 76 de ani, din satul Mudhale, Baramati, India, despre care familia credea că a murit de COVID-19, s-a trezit chiar înainte de a fi incinerată, potrivit presei internaționale.

The family of the 76-year-old woman was preparing for her last rites when she suddenly started crying and opened her eyes. #Maharashtra #coronavirus https://t.co/RpqNvCTwnF

