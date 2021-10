Nelu Tătaru: „Numărul real de cazuri de COVID-19 este mai mare decât cel declarat”

Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a declarat că țara noastră de află pe o pantă acendentă în ceea ce privește numărul bolnavilor de COVID-19. Tătaru a precizat că numărul real de cazuri ar fi mai mare decât cel declarat de autorități.

„În valul doi cel mai mare număr de cazuri era 10.000. Acum cred că am luat-o cam uşor. În condiţiile în care avem teste, ne testăm acasă, uneori poate nu declarăm şi avem cazurile care trecute printr-o primă fază din boală ajung la spital direct pe terapie intensivă. (…) Cei care se declară astăzi în raportările oficiale sunt mai puţini. Sunt multe capacităţi de testare, ne testăm acasă. (…) Cifra oficială din România nu este de 8.000, cât a venit astăzi. Suntem pe o pantă ascendentă. Mobilitatea este cea care dă şi transmiterea în comunitate.

Urmează ca săptămâna aceasta şi cea următoare să mai avem un trend crescător odată cu deschiderea şcolilor. Vedem dacă vom ajunge la 20-30 de mii de cazuri pe zi. Noi făceam anul trecut acele studii şi ajunsesem la concluzia că numărul de cazuri pe care îl avem îl înmulţim cu 5 până la 10 pentru a vedea numărul real de cazuri. În acest moment eu spun că putem înmulţi cu 5 până la 10. Pe nedeclaraţi putem să avem până la 50.000 de cazuri. INSP spunea că putem ajunge până la 30.000 de cazuri declarate zilnic”, a spus fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, la Digi24.

Tătaru a atras atenția asupra transmiterii comunitare a bolii și a explicat că nu-și dorește ca restricțiile să fie și mai dure: „Unităţile de primiri urgenţe nu ne mint, secţiile de ATI la fel. Aceste cifre ne arată ce se întâmplă în societate. În acest moment terapiile intensive sunt pline. Trebuie să înţelegem că nu suntem singurii care vrem să beneficiem de aceste secţii.

Eu am făcut o analiză şi am făcut propuneri premierului. Am spus că e un moment al deciziilor. Nu mai închidem economia. Avem o transmitere în creştere, avem măsuri care nu se respectă, ar trebui mai bine verificate restricţiile, iar evenimentele ar trebui să fie pentru cei care îşi permit, mă refer la starea de sănătate. Nu vreau să mai închidem un teatru, o nuntă, dar acolo să meargă cei care au cel mai mic risc să transmite în comunitate.”

Foto – Facebook