Moment emoționant la Bucha. Un localnic și-a reîntâlnit câinele pierdut în timpul bombardamentelor VIDEO

O filmare emoționantă cu un bărbat care își reîntâlnește câinele pierdut în timpul bombardamentelor din Bucha a devenit virală pe internet.

O scenă impresionantă a avut în localitatea Bucha, situată lângă Kiev. Un bărbat și câinele său, rasa husky, s-au reîntâlnit, după ce animalul de companie se pierduse în timpul bombardamentelor armatei ruse, în urmă cu câteva zile. Patrupedul a fost găsit de soldații din Ucraina, care i l-au dat înapoi stăpânului, potrivit Libertatea.

Momentul revederii a fost unul extrem de emoționant. Pe filmarea postată pe rețelele de socializare, unde a strâns mii de aprecieri, se pot auzi sunetele de bucurie ale câinelui.

this husky was reunited with her owner in war torn Bucha, Ukraine

(belwarriors IG) pic.twitter.com/NHiSkU3RQd

— theworldofdog (@theworldofdog) April 5, 2022