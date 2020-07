Mesajul de disperare al unei mame al cărei copil a fos ucis chiar de soț: „Am simțit că nu mai trăiește”

Un bărbatul din Cluj, acuzat că și-a omorât copilul de opt ani și i-a abandonat trupul în mașină, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul plecase în vacanță cu fiul său, de a cărui mamă se despărțise. Când nu a mai știut de cei doi, femeia a sunat la poliție.

Băiatul era mort de două zile atunci când i s-a găsit trupul, conform anchetatorilor.

Mama băiatului s-a declarat complet șocată de întâmplare.

„Sâmbătă, în 25 iulie, a urlat la telefon cum că am întârziat mi-a spus că e prea târziu. În secunda 2 am sunat la 112. Asta am crezut atunci – deja am simțit că copilul nu mai e în viață și eram ferm convinsă că și-a luat și el viața. Am avut speranța, când cineva l-a văzut pe el și a văzut și mașina, eram ușurată și eram bucuroasă, mă gândeam că dacă el era în viață, și copilul e în viață. Nu îl credeam că i-a putut face rău. Sunt șocată că trei zile a stat cu copilul mort în mașină și el a încercat să își taie venele când poliția era pe urmele lui. Polițiștii toți au fost alături de mine și au încercat să facă tot posibilul să mă ajute”, a povestit femeia pentru ziarulclujean.ro.

sursa foto – 123rf.com

