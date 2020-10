Medic: „În România nu mai există coronavirusul original Wuhan”

Un grup de experți din Timișoara care se ocupă cu studierea noilor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 au descoperit câteva lucruri extrem de interesante despre virusul pandemic. Se pare că acesta a suferit o serie de mutații și, în momnetul de față, în România nu mai există varianta originală a virusului Wuhan.

„Am luat toată informaţia disponibilă în România. S-au făcut peste o sută de secvenţializări. Am încercat să vedem încontro se îndreaptă sau s-ar putea îndrepta acest virus. Noi am văzut câteva articole care spun că virusul original Wuhan a fost dislocuit de o variantă nouă, nu ştiu dacă e corect să-i spun tulpină, care are o mutaţie în regiunea S. Sunt acele coroniţe care apar pe virus. S-a mutat un aminoacid cu un alt aminoacid, în poziţia 614. Această mutaţie s-a petrecut în aproape toată lumea, Europa, Statele Unite ale Americii, posibil şi prin alte părţi, în decurs de o lună. Noua variantă a înlocuit vechea formă Wuhan. Noi am găsit că în România nu există decât varianta nouă. Nu mai există varianta Wuhan. Cele 112 secvenţializări făcute aparţin variantei noi”, a declarat spune şeful centrului OncoGen din Timișoara, vice-preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, Virgil Păunescu, potrivit Adevărul.

Specialiștii spun că varianta nouă a viruslui, care circulă acum şi în România, este mai puţin mortală, dar mai contagioasă.

„Se transmite mai uşor, încărcătura virală este mai mare, ar trebui să fie mai uşor de diagnosticat – apropo de testele PCR, iar mortalitatea să fie mai mică. Dacă mă uit la ce s-a întâmplat până să înceapă această fază a doua, am văzut că numărul de infectări zilnice, care nu e concludent, pentru că nu testăm suficient, mortalitatea nu a sărit în acelaş ritm cu numărul de infectări”, a mai spus Virgil Păunescu.

sursa foto – 123rf.com

