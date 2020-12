Klaus Iohannis anunță redeschiderea piețelor de la sfârșitul săptămânii

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că a decis împreună cu guvernul redeschiderea piețelor la interior.

„Am putut să constatăm că în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate a scăzut semnificativ. Este adevărat că s-a testat mai puțin. Totuși, scăderea este clară. Această scădere se poate constata cam peste tot în Europa.

Nu numai noi am luat măsuri ci și alții. Asta fiind constatată am discutat cu experții și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele. Aceasta este o veste bună și pentru producătorii care vor să vândă în piețe dar și pentru românii care vor să își facă cumpărăturile.”, a spus Klaus Iohannis, potrivit digi24.ro.

Decizia de închidere a piețelor la interior a fost luată de autorități la începutul lunii noiembrie în încercarea de micșorare a numărului cazurilor de COVID-19 din România.

