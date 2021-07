Gigi Becali a devenit primul pensionar european din România. Câți bani va încasa lunar

Gigi Becali (63 de ani) a devenit primul pensionar european din România. Patronul FCSB, care a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012, spune că Parlamentul European i-a propus să beneficieze de o pensie în valoare de 2500 de euro. În plus, Becali se va putea bucura și de pensia din partea statului român, de 4000 de euro, când va împlini 65 de ani.

„Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit. Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, spunea Becali, în urmă cu doi ani, potrivit cancan.ro.

Teodora, fiica lui Gigi Becali, s-a căsătorie ca în filme la Palatul Snagov

În toamna anului 2019, Teodora Becali, fiica cea mare a latifundiarului s-a căsătorit cu Mihai Mincu. Evenimentul grandios a avut loc la Palatul Snagov și a fost prezentat de Cătălin Măruță. La nuntă a cântat Andra.

Teodora a purtat două rochii la memorabilul eveniment. Prima rochie, pe care a purtat-o la cununia religioasă, a fost în stilul rochiilor de prințesă, amplă și cu voal, iar cea de-a doua rochie de mireasă, pe care a îmbrăcat-o la petrecere, a fost stil sirenă, evidentiindu-i formele într-o manieră elegantă și subtilă.

La momentul respectiv, Gigi Becali a transmis un mesaj emoționant pentru Mihai Mincu, soțul fiicei sale, Teodora, și ginerele său, urându-i acestuia bun venit în familie: „Mă bucur că Teo a mea s-a căsătorit cu un om de aur. Am trei prințese și acum mai am un prinț.„ – i-a spus Gigi Becali ginerelui său.

Foto – Facebook