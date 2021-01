Georgeta Luchian Tudor, soția artistului Tudor Gheorghe, a murit la 78 de ani

Actrița și poeta Georgeta Luchian Tudor, soția artistului Tudor Gheorghe, a încetat din viață la 78 de ani.

Reprezentanții Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova au făcut tristul anunț. „Astăzi, la trecerea în neființă, gândurile noastre se îndreaptă în aceste momente spre familia, prietenii și toți cei apropiați și transmitem îndoliatei familii, întreaga noastră compasiune și sincere condoleanţe. Drum lin printre îngeri!”, transmite instituția, conform realitatea.net

Georgeta Luchian Tudor a trăit o poveste de iubire cu artistul Tudor Gheorghe, timp de peste 50 de ani. “Au fost ani frumoși, petrecuți lângă femeia care m-a îngrijit, m-a iubit și mă susține (…) În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole. Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit. Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc, să fac din bucătărie micul meu refugiu. Secretul căsniciei noastre e acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”, declara el în urmă cu ceva timp, conform Gazetei de Sud.

Foto – gds.ro

