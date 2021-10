Facebook, Instagram și Whatsapp au picat la nivel mondial

Aplicațiile Facebook, Instagram și Whatsapp au încetat să funcționeze luni, în jurul ore 18:30. Sunt afectați utilizatori din întreaga lume, inclusiv din România, potrivit paginii downdetector.com.

Cu toate că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, este pentru prima dată când problema durează atât de mult.

„Ne pare rău, ceva nu funcționează bine. Lucrăm la asta și vom rezolva problema cât mai curând posibil”, a transmis Facebook într-un mesaj pe Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.