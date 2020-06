DSP a blocat testarea bucureștenilor pentru anticorpi COVID-19. Gabriela Firea amenință cu plângeri penale

„Ministerul Sănătății, prin DSP, a blocat testarea de tip anticorpi începută de Primăria Capitalei, prin ASSMB, la Arena Națională” se arată într-un anunț pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Capitalei, cu specificația că bucureștenii vor fi anunțați noua locație în care vor acea loc testările.

Primarul General, Gabriela Firea, a dezvăluit că încă de la începutul proiectului au existat dezacorduri în ceea ce privește locația: „Aceste date sunt vitale pentru a stabili măsurile următoare, pentru că toate țările și-au repornit economia, dar noi se pare că încă suntem într-un soi de așteptare care nu ne avantajează. Este un proiect preluat din practica țărilor civilizate și care au luptat real cu noul virus. În toate marile capitale, acest tip de testare se face la oameni acasă sau în laboratoare organizate în spații temporare de tip container, corturi. Pentru testarea care vizează identificarea de anticorpi Covid, noi am propus alte spații – inițial cabinetele socio-medicale de la sectoare, dar nu au fost acceptate. Am propus apoi cabinetele școlare, dar directorii unităților de învățământ au primit amenințări de la Ministerul Educației, că vor fi demiși dacă acceptă acest lucru, deși totul era gândit astfel încât să fie circuite separate față de alte activități din școli, pentru a nu pune în pericol celelalte persoane prezente. Așadar, încă de la început am avut piedici.”

Firea a precizat că deşi în urmă cu două săptămâni, reprezentanţi ai DSP au efectuat verificări în vederea avizării şi au transmis că sunt respectate toate măsurile din punct de vedere medical şi al circuitelor şi că vor elibera avizul temporar, ulterior au revenit asupra deciziei și au cerut oprirea activităţii de testare pe Arena Naţională: „A venit o altă echipă a DSP pentru a ne anunța că trebuie să încetăm activitatea, ne-au zis că de la Ministerul Sănătății li s-a spus că ar exista un Ordin de Ministru.”

Gabriela Firea amenință DSP și Ministerul Sănătății cu plângeri penale

„În loc de acuzații absolut nefondate și calomnioase, ar fi fost constructiv ca Ministrul Sănătății să-și facă treaba și să emită norme pentru testările Covid. În prezent, fiecare oraș face cum consideră, preia din practia internațională și aplică local în funcție de ce spații deține, în lipsa unor reglementări naționale unitare. Acestea sunt motivele pentru care vom depune plângere penală împotriva conducerii DSP și a Ministerului Sănătății, pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor. Îi asigur pe bucureșteni că testările continuă, îl vom anunța pe fiecare dintre cei înscriși la ce unitate medicala va fi programat” a declarat Gabriela Firea, edilul Capitalei. După lansarea programului „Testăm pentru București”, prin care 11.000 de bucureșteni pot beneficia de testare gratuită pentru depistarea infectării cu SARS-CoV-2, Primăria Capitalei a lansat „Sunt imun la COVID?”, un program prin care bucureștenii urmează să fie testați pentru stabilirea gradului de imunizare la COVID-19. Citește și: Nelu Tătaru: „Trebuie prelungită starea de alertă. Avem cazuri noi, active de COVID-19” Persoanele ce vor fi testate în cadrul acestui program, în mod voluntar, sunt locuitori ai Capitalei, selectaţi prin metoda eşantionării într-un număr proporţional cu mărimea sectorului în care locuiesc. Persoanele au fost selectate aleator pentru a îndeplini criteriile de vârstă şi sex necesare formării unui eşantion edificator pentru studiul care va fi elaborat, la final, de către Institutul de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”. Sursă foto: Facebook

