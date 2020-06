Costin Mărculescu, ignorat de prieteni. Ce poveste tristă a scos la iveală Codrin Ștefănescu

După ce Mara Bănică, una dintre prietenele apropiate ale lui Costin Mărculescu, a povestit că actorul avea datorii, suferea de singurătate și intrase în depresie, politicianul Codrin Ștefănescu a postat un mesaj de adio pe contul său de Facebook, în care dezvăluie o întâmplare mai puțin fericită din viața artistului.

Codrin Ștefănescu: „Ți-am spus și noi că lumea e rea, nepăsătoare și uitucă”

Codrin Ștefănescu și-a amintit că la una dintre petrecerile aniversare ale lui Costin Mărculescu, deși actorul invitase 200 de oameni, au venit doar șase: „Rāmas bun, prieten vechi! Asteptam noua ta carte, asteptam petrecerea de ziua ta. Nu stiam cā te simti singur si pārāsit de toti, nu stiam cā ai probleme. Nu mi-ai spus nimic din toate astea ultima oarā când am vorbit. Probabil cā nu ai spus nimānui. Tin minte una din ultimele tale petreceri de ziua ta. Ai invitat peste douā sute de prieteni, am fost doar sase! Plus lāutarii. Si a fost extraordinar! Ti-am spus si noi cā lumea e rea, nepāsātoare si uitucā. Dar tu ai continuat sā zâmbesti si sā speri. Cā oamenii vor deveni buni si valorile vor fi respectate. Drum lin, prieten drag! Dumnezeu sā te ocroteascā, Costin Mārculescu!” a scris Codrin Ștefănescu.

Costin Mărculescu, găsit mort în locuința sa

Costin Mărculescu a fost găsit mort în locuința sa, miercuri noapte. Trupul său a fost descoperit de autorități în cadă, în stare de putrefacție, după ce timp de câteva zile nu a mai răspuns la telefon și nu a mai fost văzut de nimeni. Potrivit raportului preliminar de la INML, cauza morții lui Costin Mărculescu ar fi fost un infarct cardio respirator acut. Acesta avea probleme cu inima de mai multă vreme, dar nu urma un tratament, după cum au declarat prietenii săi. Mai mult, din cauza datoriilor și a faptului că nu se mai afla în atenția publicului, acesta intrase în depresie.

Sursă foto: Facebook

