Jorge, despre lupta cu depresia: „A fost un sentiment foarte puternic pentru mine”

Depresia este considerată boala secolului XXI și din ce în ce mai multă lume face cunoștință cu această afecțiune care transformă bucuria de a trăi într-o tristețe profundă, ce dă uneori startul unei lupte pentru supraviețuire. Multe dintre vedete, atât străine, cât și autohtone, au ales să vorbească despre experiența lor cu depresia, iar printre acestea se află și Jorge.

Jorge, despre lupta cu depresia

Deși este o persoană pozitivă și mai mereu cu zâmbetul pe buze, prezentatorul de la „The Masked Singer România” a dezvăluit pentru Libertatea că a avut mai multe episoade depresive, dar cel mai greu a fost după divorț, când a trebuit să se separe și de fiica sa.

“Am fost în depresie în 2017-2018, dar ce mai grav episod l-am avut tot anul 2014. M-a afectat foarte tare despărțirea de fiica mea, Karina. Divorțul nu m-a afectat atât de mult, pentru că a fost decizia mea și oricum eram pregătit să fac asta, dar separarea de fiica mea a fost un sentiment foarte puternic pentru mine. Nu calculasem asta. Am zis că o să fie bine, că o să ne vedem. Ideea este că nu prea ne-am văzut o perioadă și nu din cauza mea sufeream foarte mult. Atunci m-a lovit depresia. Te lovește exact când nu te aștepți și, nu mai aveam ce să fac nici pe plan muzical, nici cu Karina. Nu mai descopeream nici o melodie pe care s-o lansez, lumea îmi spunea să-mi schimb numele de Jorge, că nu știe nimeni de mine. Atunci am clacat. A fost o perioadă îngrozitoare, până la jumătatea lui 2015, când am vrut să mă las de muzică, de tot”, a mărturisit Jorge.

Jorge s-a rugat la Dumnezeu să-și găsească inspirația

Cuprins de deznădejde, Jorge s-a rugat la Dumnezeu să-l ajute: “La un moment dat au apărut niște fonduri europene, am început să cunosc oameni, mi-am făcut studio de înregistrări și, în august, m-a lovit piesa «Nimeni nu-i perfect». Visam într-o noapte, m-am trezit cu linia melodică. Era de ziua Sfintei Maria. Mă tot rugam la Dumnezeu să-mi dea o melodie, să am și eu o melodie cunoscută. Mi-a dat exact când am avut nevoie”, a mai dezvăluit prezentatorul TV.

Acesta a povestit că a reușit să depășească cu adevărat depresia atunci când a mers la cursuri de dezvoltare personală: “În toată perioada aia 2014-2015 și în ultimii ani am avut o grămadă de seminarii de dezvoltare personală, emoțională, constelații familiale și am învățat care este rolul fiecăruia în familie și de ce fiecare să aibă rolul lui: de primul copil, al doilea copil, soț, soție, care e ordinea. Nu există ca tatăl să ia rolul copilului și copilul rol de tată sau mamă. Copilul să ordone sau alte lucruri care se întâmplă destul de des în foarte multe familii. Că și la noi se întâmpla înainte. Erau șefii noștri până am zis… frână”, a mai declarat el.

După ce Jorge a făcut pace cu fosta sa soție, Alina Laufer, și-a refăcut viața și a devenit tatăl unui băiețel. Artistul a început să scoată piese noi și să se implice în mai multe proiecte de televiziune, iar lucrurile au intrat pe un făgăș normal. Chiar dacă fiica sa s-a mutat alături de mama sa în America, vorbeau zilnic, astfel încât depărtarea să nu mai fie atât de dureroasă, iar acum Jorge o așteaptă acasă.

“Am vorbit cu ea în fiecare zi, pe videocall. M-a sunat în fiecare zi. Și eu o sunam pe ea, dar 90% ea mă suna. A fost lejer și pentru ea că și ei stăteau într-un complex în Miami și mai puteau să iasă un pic în jurul blocului, dar ce se întâmplă acum în America este înfiorător. O așteptăm să se întoarcă. Trebuia să vină pe 2 iunie, dar acum am înțeles că vine pe 16 iunie. A fost a patra oară anulat zborul. Sper ca de data asta să vină, ca să o avem aici. Am înțeles că se mută de tot în România.”

