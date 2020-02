S-a făcut remarcat în urmă cu 17 ani, într-un concurs de tinere talente, “Popstars”, difuzat la Pro TV. Jorge este un cântăreț de mare succes, un dansator foarte talentat și un prezentator de televiziune extrem de carismatic.

Cine este Jorge – Biografie

Jorge, pe numele real Gheorge Papagheorghe, s-a născut pe 22 iunie 1982, în Constanța. A prins gustul muzicii de la tatăl său care obișnuia să cânte la diverse nunți, în Macedonia, pe când el era doar un copil. De mic a fost atras de pian, reușind performața de a fi, la vârsta de 11 ani, primul din clasă care cânta muzică de opera. Jorge a absolvit Academia de Studii Economice, din București, secția managementul afacerilor.

Cine este Jorge – Povestea talentatului constănțean care a fascinat lumea showbiz-ului românesc

Jorje s-a făcut remarcat în lumea vedetelor la vârsta de 20 de ani. În anul 2002 a participat la eimsiuna “Popstars”, ca membru al trupei “Cocktail”, alcătuită în urma unui casting organizat de Media Pro Music ce era în căutarea tinerelor talente. În cadrul acestei emisiuni a câștigat, împreună cu trupa, concursul cu piesa “Până-n zori”. Acest single a fost ulterior lansat de Media Pro Music, devenind în foarte scurt timp hit. După emisiune, trupa a lansat primul album, produs de Bogdan Popoiag, Dan Griober și Marius Moga. Din cauza unor probleme financiare, de management, dar și din pricina suprasaturației pieței musicale de trupe nou apărute, grupul Cocktail s-a destrămat.

“Totul s-a terminat repede, după un an și jumătate, pentru că nu aveam management. Eu eram cel care se ocupa de echipa respectivă și fiind tânăr nu am știut să gestionez prea bine situația. Apoi fiecare a luat-o pe drumul lui. Eu am rămas în muzică. Eu cred că e un microb, simt asta, m-am virusat complet. E ceva care a fost în mine de când eram mic”, a mărturisit artistul, într-un interviu pentru unsitedemuzica.ro.

După acest moment, Jorge a debutat pe sticlă ca prezentator al emisiunii difuzate pe Euforia TV, “Fete de gașcă”. A urmat, în 2008, participarea alături de Aurelian Temișan și Maria Buză, într-un spectacol desfășurat la Circul Globus. Tot atunci a cântat alături de maestrul George Nicolaescu piesa “Îndrăgostit”.

2009 este anul în care Jorge debutează în operă, într-unul dintre cele mai mai iubite muzicaluri din toate timpurile, “Romeo și Julieta”, Jorge fiind Romeo, iar Simona Nae, o altă cântăreață foarte iubită, fiind Julieta.

În 2010, vedeta devine prezentator, alături de Alina Crișan (fostă membră a trupei A.S.I.A) la Antena 1, în emisiunea “Cântă dacă poți”. Tot la Antena 1, în 2013, a prezentat show-ul de dans “România dansează”.

În 2017 lansează piesa “Nu ne potrivim”, cu influențe pop-dance, iar în 2017 a prezentat emisiunea difuzată pe Kanal D, “Super potriveala”.

Jorge a colaborat pe plan muzical cu diverși artiști celebri precum Pavel Stratan, Simona Nae, Miki, George Nicolescu, JO, Uddi sau Miss Mary.

Artistul a cochetat și cu lumea filmului, fiind vocea unor personaje celebre din diverse animații (Flynn Rider, în “Tangled”; prințul Hans, în “Frozen”).

Pe plan personal, Jorge se află la al doilea mariaj și are o fetiță din prima căsătorie și un băiat, din a doua.

Top 5 cele mai populare piese ale lui Jorge

Piesa de debut, cu trupa Cocktail – Până-n zori



Jorge – Iartă-mă

Jorge – Danza

Jorge – Blind

Jorge feat. JO – Nimeni nu-i perfect



Jorge în online și pe rețelele de socializare

Site official: http://jorge.ro/

Youtube: https://www.youtube.com/user/MillionProductionTM

Facebook: https://www.facebook.com/JorgeOfficial.ro

Instagram: https://www.instagram.com/jorgeofficial.ro/

