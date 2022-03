Copii, arestați în Rusia după ce au militat împotriva războiului din Ucraina: „Atât de speriat e omul!”

Dmytro Kuleba, ministrul de Externe al Ucrainei, a declarat că un grup de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, au fost arestați în Moscova, după ce au ieșit pe străzi să militeze împotriva războiului din Ucraina.

Mai multe fotografii cu cei cinci copii arestați au fost publicate pe rețelele de socializare.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut