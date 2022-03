O bunică ucraineană, filmată printre trupele armate, cu o pușcă în mână. De ce a ales să lupte cot la cot cu soldații

O ucraineană în vârstă a făcut, în plin conflict militar Rusia – Ucraina, ceva ce nici unii tineri nu ar avea curaj să facă. Kateryna Bilyk are 68 de ani și deși putea să fugă din calea războiului din Ucraina, a decis să rămână în țara unde s-a născut și și-a dus traiul pentru a-și apăra patria.

Kateryna a fost filmată patrulând cu soldații ucraineni, înarmată cu o pușcă AK-47, gata să lupte împotriva inamicilor ruși. Kateryna Bilyk nu a mai pus mâna pe pușcă până acum și și-a dorit să învețe cum să tragă, în cazul în care va fi nevoie.

Femeia și-a justificat gestul spunând că este alături de tinerii care se sacrifică pentru țara lor deoarece vrea să fie un exemplu pentru nepoții pe care îi are. Kateryna a precizat că în astfel de situații de criză, orice persoană poate contribui cu ceva la terminarea războiului, indiferent de vârstă.

Kateryna Bilyk, 68, said: “I want to set an example for my grandchildren that no matter how old you are, you can do something. I have lived here all my life, we survived the Nazi occupation and the Soviet Union and I believe in justice” #Ukraine pic.twitter.com/EH03Dz1DMZ