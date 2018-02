Soția și amanta lui Kamara, confruntare față în față. Reacția dură a artistului la acuzele aduse de Oana

Se pare că intre Kamara și soția sa, Oana, nu mai există nicio cale de împăcare, artistul fiind extrem de deranjat de comentariile pe care aceasta le face la fiecare apariție în public.

Oana, soția lui Kamara, și Mădălina, amanta lui Kamara, au fost invitate aseară în platoul emisiunii Wowbizz de la Kanal D, emisiune moderată de Andreea Mantea și Victor Slav. Cele două s-au confruntat față în față, aruncându-și cuvinte dure și criticându-se reciproc. Dacă Oana o acuză pe Mădălina că abordează subiecte despre care nu are habar, aceasta, la rândul ei, o acuză pe soția lui Kamara că victimizează: ”Ai o atitudine foarte obraznică şi eşti de puţin timp în viaţa lui Kamara. Eu sunt încă soţia lui” – a spus Oana, iar replica Mădălinei nu a întârziat să apară: ”Eşti soţia lui numai în acte”. Oana, deranjată vizibil de tupeul Mădălinei, i-a replicat: ”Nu înseamnă că dacă eşti cu el de o lună că ai o relaţie serioasă. Eşti în viaţa noastră pentru că ţi-am permis eu, aşa cum nici Kamara nu m-a lăsat să-l prezint pe Leon unor bărbaţi, până ce nu voi avea o relaţie serioasă”.

Pe de altă parte, Kamara nu a rezistat acuzelor pe care Oana i le-a adus și, intrat în legătură telefonică în direct, a răbufnit și a atacat-o dur pe soția sa: „Am ajuns la punctul acela în care văd un adevărat circ orchestrat de tine, Oana. Și îmi pare rău. Andreea (Mantea), îți spun doar atât: ascultă de la mine un detaliu, nu știi nici măcar 5%. Victor (Slav), mă știi de atâta vreme, nu cred că m-ai văzut beat, rareori s-a întâmplat să ciocnesc un pahar, în rest sunt un om cât se poate de respectuos și organizat. Nu m-am lansat în niciun scandal până acum. Oana a depășit limita pe care nu trebuia să o depășească. Ea nu a crescut acest copil singură în acești 3 ani. Eu nu am ieșit, cum zice ea. Țin să îi aduc aminte că eu o rugam pe ea să iasă și ea nu voia. Mă rugam de ea să iasă că să nu intre în depresie. Ce am făcut eu pe lângă ce a făcut ea depășește limitele rezonabilului.”

Kamara, într-un mod indirect, a lăsat să se înțeleagă că Oana nu i-ar fi fost chiar atât de credincioasă: ”Eu am rugat-o cu lacrimi în ochi să nu iasă să se vadă cu acel bărbat! Ce puteam să fac? Să o leg? Sunt un om care a primit o educație bună, dacă nu pot cu vorba bună, atunci o las. Ea spune că i-am dat opțiuni? Am sunat-o, am întrebat-o cât mai stă și mi-a spus că mai stă la cafea. Băuse 5 pahare de mojito, ca să vedeți în ce stare era. (…) Uitați-vă pe instagramul ei, ce poze are, ce postări are… dacă astea sunt poștări de femeie măritată! La școala de actorie așa te-au învățat? Bravo, Oana, ești o actriță senzațională. Și cu toate astea, eu m-am întors, pentru ea!”

De asemenea, Kamara a vorbit și despre fiul lor Leon Akim, în vârstă de 3 ani, care suferă de o formă de o boală gravă ce-l împiedică să fie independent: ”Ea știe foarte bine că Leon nu doarme noaptea devreme. Îl folosește pe copil că monedă de schimb, ceea ce este trist. Da, Leon are o tripareza spastică, nu paralizie cerebrală, așa cum exagerează. I-a zis și doctorul să nu folosească termenul asta. Da, are niște probleme pe partea stângă a creierului, dar e inteligent, e un luptător. Eu m-am chinuit să nu îl expun până acum, iar ea ce face acum. Oana, e foarte trist ce ai făcut în seara asta și toți prietenii știu cum erai când te-am cunoscut și cum ai ajuns acum. Nu aveai nicio șansă! Ți-am făcut piese, ți-am făcut videoclipuri, te-am sprijinit ca să te simți bine și tu, să nu intri în depresie…. Ţi-am oferit totul. Am făcut totul ca să-ţi aduc bani în casă ca să nu fii depresivă. Eu am fost prostul ăla… – a continuat, cu lacrimi în ochi, Kamara.

Ce show începe acum, o să înceapă mare show! Oana, ai deschis Cutia Pandorei! Să nu uiți toată viața ta! Știi că ai fost batjocorită de toți proștii cu care te-ai văzut! Asta ai vrut? Să vadă Leon? O să mergi cu capul plecat de acum. Cum poți să minți și să ai impresia că eu o să tac? M-ai umilit în anii ăștia și eu am tăcut de dragul lui Leon? Tu nu ai inimă, Oana!” – a concluzionat Kamara.

