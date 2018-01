Cine este amanta lui Kamara. Primele declarații despre relația celor doi

După ce în presă s-a scris că membrul trupei Alb Negru, Kamara, în vârstă de 41 de ani, divorțează de soția sa, Oana, cu care are un băiețel de 3 ani, pe nume Leon Akim, zvonurile că acesta ar avea o relație extraconjugală au început să circule.

Ei bine, iată că aceste zvonuri s-au adeverit și amanta lui Kamara a ieșit în public și a vorbit deschis despre relația sa cu artistul. Pe numele său Mădălina, tânăra are 24 de ani, este din Brașov și este de profesie manichiuristă, în timpul liber lucrând ca hostess, poziție din care, de altfel, l-a și întâlnit pe Kamara. Aceasta a fost invitată în platoul emisiunii WowBizz de la Kanal D unde, fără să pară a avea remușcări sau rețineri, amanta lui Kamara a povestit cu lux de amănunte cum s-au cunoscut cei doi și ce relație au în prezent.

”Am un viitor posibil iubit. Da, sunt la început de relaţie. Cam de trei săptămâni, o lună. Vorbim de Kamara, desigur. Ne-am întâlnit în mall, în Brașov. (…) El era cu prietenul lui Ralflo, a venit în faţa standului meu şi acolo l-am văzut. Mă uitam la el, mă uitam la colegul lui. A venit după noi, s-a băgat în seamă cu noi, i-am dat numărul de telefon şi a rămas că-l sun după ce termin munca. L-am sunat, am stabilit că ne vedem. Apoi am ezitat și i-am dat mesaj că nu mai merg, trebuia să-l iau dintr-un club. Până la urmă m-am dus. M-am dus, mai încet, dar m-am dus. Am stat în maşină, am povestit, ne-am uitat la Braşov. Şi la un moment dat mi-a spus ”Ştii, am uitat cum te cheamă.” Am făcut cunoştinţă din nou. Nu m-a deranjat. Am mai povestit, mi-a cântat, ne-am sărutat puțin.”, – a declarat amanta lui Kamara la Kanal D.

Și dacă ne-am aștepta ca acesta să fie finalul amantlâcului, iată că amorul (până acum ascuns) dintre cei doi pare să aibă mai multe episoade, sau, cel puțin, așa lasă să se înțeleagă tânăra din Brașov, care este cu doar 6 ani mai mare decât Stephanie Sara, fiica cea mare a lui Kamara: ”El a plecat acasă, la Bucureşti. Am mai vorbit la telefon. Weekendul următor a revenit la Braşov. Până acum ne-am văzut în fiecare weekend. Vorbim mult la telefon… În jur de cinci ore. Eu ştiam de la el că este separat de soţie. Nu am intrat în detalii pentru că nu mă priveau pe mine. Nu mă consider amantă și nici nu pot spune că sunt îndrăgistită, dar îl plac. Deocamdată suntem într-o perioadă în care ne cunoaştem. Vedem ce o fi pe parcurs.” – a concluzionat Mădălina

Citește și – S-a aflat motivul divorțului! Kamara a fost prins în fapt

Citește și – Cum arată fata lui Kamara. Are 18 ani și nu-i seamănă deloc

Sursă foto: Facebook, Libertatea, captură video Kanal D