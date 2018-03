Sonia Argint-Ionescu, dezvăluiri incendiare din dormitor: “Mi-am început viața sexuală la 16 ani”

Sonia Argint Ionescu, prezentatoarea emisiunii Vreau să fiu sănătos de la TVR, cunoscuta și din postura de prezentatoare a emisiunii de limba germană a aceluiași post de televiziune, este adepta stilului de viață echilibrat, pe care-l promovează atât pe micul ecran, pe blogul său, cât și în viața de zi cu zi.

Sonia Argint Ionescu este o prezență energică și plăcută în peisajul monden autohton, înclinând întotdeauna balanța în favoarea discreției. Cu toate acestea, iată că prezentatoarea TV a acceptat o mare provocare, aceea de a vorbi deschis despre viața sa sexuală, dezvăluind amănunte incredibile din intimitate. Vedeta a recunoscut cu dezinvoltură vârsta la care a avut primul contact sexual și, totodată, a mărturisit cu mult curaj că a trăit o experiență sexuală de o singură noapte: “Mie nu-mi place poziția 69 pentru că mi se pare că trebuie să fii multitasking și este ok să fii așa, dar nu în acele momente. Mi-am început viața sexuală la 16 ani și ceva cu un băiat de aceași vârstă cu mine. (…) Recunosc că am avut parte și de o experiență de o noapte, însă a fost ceva de moment. Nu cred că ‘one night stand’ îți poate aduce ceva mai mult, decât dacă experiența este încărcată de dorință, altfel nu poate aduce cine știe ce satisfacție.” – a declarat Sonia Argint-Ionescu la emisiunea Love is Fun de pe pagina de Facebook A List Magazine.

Sonia Argint-Ionescu, în vârstă de 36 de ani, și Horațiu Ionescu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 15 ani, iar în 2004 cei doi au ajuns la altar. Astăzi sunt unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din lumea mondenă, având împreună doi băieți, pe Marc, în vârsă de 14 ani, și pe Eric, de 12 ani.

Citește și – Imagine rară. Alessandra Stoicescu a făcut publică o fotografie din intimitate: “Când noi înseamnă unul”

Citește și – Alex Velea este dispus să se îngrașe. Care este motivul

Sursă foto: Facebook