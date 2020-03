Un supraviețuitor al Holocaustului a fost ucis de coronavirus

Rabinul Romi Cohn, supraviețuitor al Holocaustului, s-a stins din viață la 91 de ani, răpus de coronavirus.

Bărbatul trăia în New York, Statele Unite ale Americii și în trecut a ajutat 56 de familii să scape de naziști. El s-a născut în Cehoslovacia și avea doar 10 ani când naziștii au invadat țara, potrivit Libertatea.

Politicianul republican Max Rose a anunțat moartea rabinului pe Twitter, cu un mesaj emoționant: „Inima îmi este frântă după ce am auzit că rabinul Romi Cohn a murit din caza COVID-19. Rabinul Cohn a trăit o viață incredibilă, ajutând 56 de familii să scape de tirania nazistă. […], sper că vă veți alătura mie în rugăciunile pentru el și familia lui”.

Heartbroken to hear Rabbi Romi Cohn z”l passed away from COVID-19.

Rabbi Cohn lived an incredible life of service, helping 56 families escape Nazi tyranny. 2 months after he led the House in opening prayer, I hope you’ll join me in praying for him & his family. יהי זיכרו ברוך pic.twitter.com/aIFpBnRNWC

— Rep. Max Rose (@RepMaxRose) March 24, 2020