Se schimbă complet structura anului școlar. Dispar semestrele și tezele

Structura anului școlar va arăta foarte diferit în anul care urmează, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu.

După o întâlnire de consultări cu reprezentanții elevilor și părinților, Ministerul Educației a decis să schimbe structura anului școlar. Astfel, semestrele vor fi înlocuite cu cinci module de învățare, alternate cu vacanțe, iar tezele vor fi înlocuite cu evaluări standardiate. Deciziile finale vor fi luate în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

„Azi am avut o comisie de dialog la nivelul Ministerului Educației s-a discutat despre structura anului școlar 2022-2023”, a explicat Sorin Cîmpeanu, citat de Libertatea. „Apreciz cooperarea pe care ministerul Educației a avut-o cu referezentanții elevilor, părinților și profesorilor. Am reușit să ajungem îmi place să cred la un consens care este confirmat nu numai de experții din România, ci de orice expert care o minimă de experiență în pedagogie. Este vorba de nevoia de a alterna module de învățare de 6, 7, 8 săptămâni cu module de repaus, în așa fel putem să ne adaptăm pe specificul anului școlar din România”.

Modulele și vacanțele vor fi împărțite astfel:

5 septembrie-21 octombrie – modulul 1 de școală;

24-30 octombrie – vacanță de toamnă pentru toți elevii;

31 octombrie – 22 decembrie – modulul 2 de școală;

23 decembrie – 8 ianuarie 2023 – vacanța de iarnă;

9 ianuarie – 6 aprilie – modulele 3 și 4 de școală;

8 aprilie – 23 aprilie – vacanța de primăvară;

19 aprilie – 16 iunie – modulul 5 de școală;

17 iunie – 4 septembrie – vacanța de vară.

Cum se schimbă structura anului școlar 2022-2023

Anul școlar 2022-2023 va începe în data de 5 septembrie cu primul modul de învățare, iar o primă vacanță va fi luată pe 24 octombrie de toți elevii, nu doar de preșcolari. Al doilea modul se va desfășura până în perioada sărbătorilor de iarnă. Urmează apoi o a doua vacanță, în perioada 23 decembrie – 8 ianuarie.

Al treilea modul va începe pe 9 ianuarie: „Și în premieră acest modul se va derula până în luna februarie, când vom avea cea de-a treia vacanță, care va putea fi acordată în a doua jumătate a lunii februarie, în a treia săptămână sau în a patra săptămână a lunii februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar prin consultare”, a mai spus Cîmpeanu. „Este vorba de o vacanță mobilă”.

Modulul patru se va încheia în apropierea sărbătorilor pascale, cu o vacanță planificată între 8 și 23 aprilie. Ultimul modul începe după vacanța de Paște, după cum a zis Cîmpeanu: „După această vacanță urmează modulul cinci și ultimul care se derulează până în data de 16 iunie. Cea de-a cincea vacanță este și cea mai mare care ar urma să înceapă pe 17 iunie până în prima dată de luni din prima săptămână a lunii septembrie”.

Cu ce vor fi înlocuite tezele

Totodată, tezele semestriale vor dispărea. Ele ar putea fi înlocuite cu două evaluări standardizate, la începutul și la finalul anului școlar. Nu a fost luată o decizie finală în acest sens.

„Având în vedere relevanța tezelor semestriale, având în vedere această structură, intenționăm să revizium regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar în sensul renunțării la obligativitatea acestor teze semestriale”, a spus Cîmpeanu. „Sunt convins că fiecare profesor știe bine când să-și planifice aceste evaluări pe parcurs. De asemenea, am luat act și de solicitarea elevilor pe care o susțin a unei evaluări standardizate la final de an școlări și o evaluare la început de an. Este un model pedagogic pe care îl vom avea în atenție”.

Foto – 123rf.com